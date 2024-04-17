2024-04-17 09:43:58 Zayıflama iğnesini el altından kullananı çok! Sadece obeziteli bireylere öneriliyor ama...
Yurt dışındaki bazı ünlü isimlerin zayıflama iğnesiyle kilo verdiklerini söylemeleri üzerine dikkatleri üzerine çeken ilaç, Türkiye'de ruhsat almasına rağmen henüz kullanıma sunulmadı. Ancak yurt dışından getirtilen veya bazı eczaneler tarafından el altından satılan zayıflama iğnelerini bilinçsiz kullanımına karşı uzmanlar uyarıyor. İlacın çok yüksek meblağlarla Türkiye'ye getirildiğini kaydeden Prof. Dr. Dilek Yazıcı, "Bu ilaç mutlaka ve mutlaka doktor kontrolünde kullanılmalı. Kontrolsüz kullanımlar birçok problem doğurabilir. Önerdiğimiz hasta grubu obeziteli hastalardır" dedi.