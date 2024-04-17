Zayıflama iğnesini el altından kullananı çok! Sadece obeziteli bireylere öneriliyor ama...

"BİRKAÇ KİLO FAZLASI OLANLAR YÜZÜNDEN OBEZİTELİ BİREYLER İLACA ULAŞAMIYOR" İdeal olarak zayıflama iğnesi kullanımı sırasında sağlıklı beslenmenin düzenlenebilmesi için diyetisyen ve hekimin birlikte çalışması ve hastanın birlikte takip edilmesi gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Yazıcı, "Çoğu zaman bu mümkün olmamaktadır. Gönül ister ki kalori alımını kısıtlamadan sadece metabolizmayı hızlandıran ve yağ yakımını artıran ilaçlar olsun, kişi istediği kadar yediği halde zayıflasın. Bu tip ilaçlar da geliştirilmektedir. Obezitenin medikal tedavisi çok hızlı bir şekilde ilerlemektedir; yakın bir gelecekte birçok yeni ilaç da elimizde olacak. Ancak bu şu anda karşımızda olan problemi biraz daha komplike hale getirebilir, tüm bu ilaçların kontrolsüz kullanımı artabilir. Bu bağlamda sağlık otoritelerinin obeziteyi kronik bir hastalık olarak kabul etmesi elzemdir. Nitekim Türkiye’de obezite 2010’dan beri bir hastalık olarak kabul edilmektedir. Bununla da ilişkili olarak bu ilaç grubunun da gerçekten obezite tanısı olan (Vücut Kütle İndeksi (VKİ) 30 ve üzerinde olan veya 27’nin üzerinde olup komplikasyonu olan) bireylerde doktor kontrolünde kullanılması teşvik edilmelidir. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de birkaç kilo fazlası olanların ilacı kullanmaları nedeniyle firma yeni ilaç yetiştirememeye başlamış ve gerçekten ilaca ihtiyacı olan obeziteli bireyler ilaca ulaşamaz olmuşlardır" şeklinde konuştu.