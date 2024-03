Et ve Süt Kurumu mağazasının önünde kıyma almak için bekleyen Hüseyin Selbes, artan fiyatlara tepki gösterdi. Kasaplarda et fiyatının 400 TL olduğunu belirten Selbes, Et ve süt kurumunda fiyatların ucuz olması nedeniyle sırada 600-700 kişinin olduğunu belirtti. Et alabilmek için 7.30'da geldiğini ifade eden Selbes, “Kısmet alabilirsek alacağız. Sıra gelirse kalırsa alacağız, kalmazsa havamızı alacağız. Ramazan hazırlığı için geldik" ifadelerini kullandı.