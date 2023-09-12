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Yaşam
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Zaman yolculuğuna hazır olun

2023-09-12 14:43:08
Zaman yolculuğuna hazır olun

Bursa'nın İznik ilçesinde yaşayan vatandaş, dünyanın dört bir yanından antika topluyor.

#1
Foto - Zaman yolculuğuna hazır olun

Dünyanın dört bir yanına giderek antika malzemeleri toplayan Hakan Turan, bu eserleri Bursa'nın İznik ilçesinde dükkanında sergiliyor.

#2
Foto - Zaman yolculuğuna hazır olun

İçerisinde Mozart'a ait orijinal plak, 1800 yıllarında üretilen yemek masası, 89 yıllık halen çalışabilir müzik kutusu, Adriyatik okyanusundan çıkarılmış ve çok eski yıllara dayandığı tahmin edilen küp, dükkanda ayrıca 1700'lü yıllara ait fes ve nadir bulunan kelebeklerin koleksiyonu da yer alıyor.

#3
Foto - Zaman yolculuğuna hazır olun

Üzerine Türk bayrağı işlenen ve kan izlerinin de görüldüğü sıhhiye çantası ve tüfeği satmayı düşünmediğini dile getiren Turan, “Aslında sıhhiye çantasını bu denli önemli kılan üzerindeki şehitlerimizin kanları.

#4
Foto - Zaman yolculuğuna hazır olun

Manevi değeri çok yüksek. Bu sıhhiye çantası, İznik’in yüksek kesiminde bulunan bir köyden geldi. Bana veren kişi de bu çantanın, Kurtuluş Savaşı’nda yer alan dedesine ait olduğunu ifade etti.

#5
Foto - Zaman yolculuğuna hazır olun

Savaştan sonra köyüne giden dedesinin, bir bavulunun içerisinde bulmuşlar. Kurtuluş Savaşı’ndan kalma silahı da sergiliyoruz. Bu iki materyalin de manevi değerleri çok büyük olduğu için satmayı düşünmüyoruz" ifadelerini kullandı.

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