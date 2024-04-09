2024-04-09 15:30:00 Zafer Şahin, “Bu, kusursuz bir ‘Beşinci Kol’ faaliyeti” dedi, tek tek saydı! Rezalet ki ne rezalet
Milliyet gazetesi yazarı Zafer Şahin, Türkiye'nin seçimden hemen sonra hazırlıkları önceden tamamlanmış kusursuz bir “Beşinci Kol” faaliyetinin etkisi altına girdiğini yazdı. 31 Mart yerel seçimlerinden sonda kamuoyunu sarsacak peş peşe gelişmeler yaşandı. Tüm bu olayların hepsinin 10 gün içinde yaşanması kafaları karıştırdı. Milliyet yazarı Zafer Şahin, olayların tesadüfle izah edilemeyeceği görüşünde. Şahin, "beşinci kol" faaliyeti olarak gördüğü olayları sosyal medya hesabında şöyle aktardı: “Kusursuz bir beşinci kol çalışması Türkiye’de muhalefetin zaferi ile sonuçlanan yerel seçimden sonraki 1 haftada… Yargının tuhaf ihmali ve ayrılıkçı partinin kışkırtmasıyla terör örgütü sempatizanları birçok ilde sokağa indi.