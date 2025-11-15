  • İSTANBUL
'Yüzyılın Konut Projesi'nde başvurular başladı! İşte daire fiyatları!

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
'Yüzyılın Konut Projesi'nde başvurular başladı! İşte daire fiyatları!

Başkan Erdoğan'ın müjdesini verdiği "Yüzyılın Konut Projesi"nde kademeli başvurular bitmesiyle genel başvuru açıldı.

#1
Foto - 'Yüzyılın Konut Projesi'nde başvurular başladı! İşte daire fiyatları!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. "Yüzyılın Konut Projesi"nde kademeli başvurular bitmesiyle genel başvuru açıldı. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar 19 Kasım'a kadar projeye başvurabilecek.

#2
Foto - 'Yüzyılın Konut Projesi'nde başvurular başladı! İşte daire fiyatları!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının, 24 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle duyurduğu Yüzyılın Konut Projesi kapsamında, konut fiyatlarının dengelenmesi ve dar gelirli vatandaşların uygun koşullarda ev sahibi olabilmesi amacıyla 81 ilde 500 bin sosyal konut inşa edilecek. İlk günden 936 bin 159 başvurunun yapıldığı projeye 5 günde toplamda 2 milyon 879 bin kişi başvurdu. A Haber canlı yayınında konuşan Kurum şunları kaydetti:

#3
Foto - 'Yüzyılın Konut Projesi'nde başvurular başladı! İşte daire fiyatları!

"Açıkladığımız gün itibarıyla milletimiz bu projeyi benimsedi. Ev sahibi olmayan vatandaşlarımız aidatın da altında bir bedelle ev sahibi olabilecekler. Bugüne kadar 2 milyon 879 bin geçerli başvuru yapıldı, yaklaşık 3 milyon diyebiliriz. Bu örnek bir proje olsun istiyoruz. Deprem gerçeğini görüyor, bunu bertaraf edecek sağlam, yaşanabilir kentleri inşa etmeye çalışıyoruz. Bugüne kadar 1 milyon 750 bin sosyal konut yaptık, alnımızın akıyla teslim ettik. Deprem bölgesinde 500 bin konut projesini eş zamanlı yürütüyoruz, 350 binini yarın teslim ediyoruz. Dolayısıyla aynası iştir kişinin lafa bakılmaz. Bizim referansımız belli, milletimiz. Milletimiz bizim ne yaptığımızı, ne söylediysek gerçekleştireceğimizi çok iyi biliyor. O yüzden 81 ilde bu projeyi gerçekleştiriyoruz."

#4
Foto - 'Yüzyılın Konut Projesi'nde başvurular başladı! İşte daire fiyatları!

TOKİ KONUTLARI İÇİN GENEL BAŞVURU SÜRECİ BAŞLADI Yoğun ilgiden dolayı projeye başvurular TC Kimlik numarasının son hanesine göre kademeli olarak alınmaya başlandı. Kimlik numarasının son rakamı "0" olan vatandaşlar 10 Kasım'da, son rakamı "2" olanlar 11 Kasım'da, "4" olanlar 12 Kasım'da, "6" olanlar 13 Kasım'da, "8" olan vatandaşlar ise 14 Kasım'da projeye başvurdu. Genel başvuru bugün itibarıyla başladı. 15-19 Kasım tarihleri arasında TOKİ konutlarına tüm vatandaşlar başvurabilecek.

#5
Foto - 'Yüzyılın Konut Projesi'nde başvurular başladı! İşte daire fiyatları!

AİLELER, GENÇLER VE EMEKLİLER İÇİN ÖZEL KONTENJAN Projede engelliler için yüzde 5, şehit yakını ve gaziler için yüzde 5, üç ve daha fazla çocuklu aileler için yüzde 10, gençler için yüzde 20, emekliler için de yine yüzde 20 kontenjan ayrıldı. 18-30 yaş arası kişiler gençler kategorinde müracaat edebilecek. KURA ÇEKİLİŞLERİ 29 ARALIK'TA BAŞLIYOR 19 Aralık'ta başvuruların sona ermesi ile noter huzurunda çekiliş süreci başlayacak. Hak sahibi belirlemeleri için kura çekimi, 29 Aralık 2025 – 27 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

#6
Foto - 'Yüzyılın Konut Projesi'nde başvurular başladı! İşte daire fiyatları!

KONUTLAR NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK? 500 bin konut teslimatlarının, hak sahibi belirleme kuralarının tamamlanmasının ardından 2027 Mart itibarıyla başlayacak. Teslimatların inşaatların tamamlanmasına göre kademeli olarak gerçekleştirilmesi bekleniyor. Yapım sürecinin 2026'da başlaması, projelerin büyüklüğüne göre değişmekle birlikte ortalama 1-5-2.5 yılda tamamlanması planlanıyor. İlk teslim tarihi ise Mart 2027.

#7
Foto - 'Yüzyılın Konut Projesi'nde başvurular başladı! İşte daire fiyatları!

EN ÇOK KONUT MEGAKENTE En çok konut 100 bin adetle İstanbul'da inşa edilecek. Onu 30 bin 823 ile Ankara, 21 bin 20 adet ile İzmir, 17 bin 225 adet ile Bursa ve 15 binle Konya izliyor.

#8
Foto - 'Yüzyılın Konut Projesi'nde başvurular başladı! İşte daire fiyatları!

ÖDEME NASIL YAPILACAK? Kurada hak sahibi olanlar TOKİ ile sözleşme yaptıktan sonra ödemeler başlayacak. Yüzde 10 peşinat alınacak ve 20 yıl vade yapılacak. Taksitler yılda 2 kere yapılan memur maaş zam oranına göre artacak. Ancak bu üst sınır. TOKİ bu oranı daha düşük tutabilecek.

#9
Foto - 'Yüzyılın Konut Projesi'nde başvurular başladı! İşte daire fiyatları!

İSTANBUL'DA: 55 metrekare 1+1 evin fiyatı 1 milyon 950 bin TL, taksit 7 bin 313 TL 65 metrekare 2+1 evin fiyatı 2 milyon 450 bin TL, taksit 9 bin 188 TL 80 metrekare 2+1 evin fiyatı 2 milyon 950 bin TL, taksit 11 bin 63 TL/ kaynak: haber7

