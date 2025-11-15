'Yüzyılın Konut Projesi'nde başvurular başladı! İşte daire fiyatları!

"Açıkladığımız gün itibarıyla milletimiz bu projeyi benimsedi. Ev sahibi olmayan vatandaşlarımız aidatın da altında bir bedelle ev sahibi olabilecekler. Bugüne kadar 2 milyon 879 bin geçerli başvuru yapıldı, yaklaşık 3 milyon diyebiliriz. Bu örnek bir proje olsun istiyoruz. Deprem gerçeğini görüyor, bunu bertaraf edecek sağlam, yaşanabilir kentleri inşa etmeye çalışıyoruz. Bugüne kadar 1 milyon 750 bin sosyal konut yaptık, alnımızın akıyla teslim ettik. Deprem bölgesinde 500 bin konut projesini eş zamanlı yürütüyoruz, 350 binini yarın teslim ediyoruz. Dolayısıyla aynası iştir kişinin lafa bakılmaz. Bizim referansımız belli, milletimiz. Milletimiz bizim ne yaptığımızı, ne söylediysek gerçekleştireceğimizi çok iyi biliyor. O yüzden 81 ilde bu projeyi gerçekleştiriyoruz."