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Yaşam
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Yüzlercesini ölüme terk ettiler

2021-07-23 02:45:00
Yüzlercesini ölüme terk ettiler

Adana'nın Seyhan Baraj Gölü kıyısında ölüme terk edilen yüzlerce civciv için harekete geçildi.

#1
Foto - Adana'da yüzlerce civciv, Seyhan Baraj Gölü kıyısına terk edildi. Civcivlerin bir kısmı açlıktan ölürken sosyal medya hesabından açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik,

Adana'da yüzlerce civciv, Seyhan Baraj Gölü kıyısına terk edildi. Civcivlerin bir kısmı açlıktan ölürken sosyal medya hesabından açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bu civcivleri, bu küçük canları ölüme terk edenler insanlıktan nasibini almamış. Küçük canları kurtarmak için hemen harekete geçtik” dedi.

#2
Foto - Çukurova ilçesi Kurttepe Mahallesi'nde Recep Yılmaz, dün akşam saatlerinde geldiği Seyhan Baraj Gölü çevresine terk edilen yüzlerce civcivi görünce Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bildirdi.

Çukurova ilçesi Kurttepe Mahallesi'nde Recep Yılmaz, dün akşam saatlerinde geldiği Seyhan Baraj Gölü çevresine terk edilen yüzlerce civcivi görünce Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bildirdi.

#3
Foto - Civcivlerle ilgili öğle saatlerine kadar herhangi bir çalışma yapılmadı.

Civcivlerle ilgili öğle saatlerine kadar herhangi bir çalışma yapılmadı.

#4
Foto - Tekrar göl çevresine gelen Yılmaz, civcivlerin bazılarının telef olduğunu gördü. Yem ve su ile hayvanları besleyen Yılmaz, durumu tekrar yetkililere bildirdi.

Tekrar göl çevresine gelen Yılmaz, civcivlerin bazılarının telef olduğunu gördü. Yem ve su ile hayvanları besleyen Yılmaz, durumu tekrar yetkililere bildirdi.

#5
Foto - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

#6
Foto - Çelik, açıklamasında,

Çelik, açıklamasında, "Bu civcivleri, bu küçük canları ölüme terk edenler insanlıktan nasibini almamış. Küçük canları kurtarmak için hemen harekete geçtik. Yetkili arkadaşlarımız küçük canları kurtarmak için çalışıyor" dedi.

#7
Foto - Çukurova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, civcivleri toplamak için harekete geçti.

Çukurova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, civcivleri toplamak için harekete geçti.

#8
Foto - Bölgeye ulaşan ekipler, ilk olarak ölü civcivleri topladı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Bölgeye ulaşan ekipler, ilk olarak ölü civcivleri topladı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

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