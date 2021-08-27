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Dünya
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Yüzlerce ev yok oldu! ABD felaketi yaşıyor

2021-08-27 09:46:09
Yüzlerce ev yok oldu! ABD felaketi yaşıyor

ABD'de haftalardır devam eden orman yangınları henüz kontrol altına alınamadı.

#1
Foto - Kaliforniya eyaletindeki yangınlarda yüzlerce ev yok oldu.

Kaliforniya eyaletindeki yangınlarda yüzlerce ev yok oldu.

#2
Foto - Evlerinden olan onlarca insan farklı bölgelere kaçmak zorunda kaldı.

Evlerinden olan onlarca insan farklı bölgelere kaçmak zorunda kaldı.

#3
Foto - Yangınlara 13 bin 500 itfaiyecinin müdahale ettiği belirtildi.

Yangınlara 13 bin 500 itfaiyecinin müdahale ettiği belirtildi.

#4
Foto - Kaliforniya Valisi Gavin Newsom yangın nedeniyle oluşan hasarı inceledikten sonra 8 ilçe için

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