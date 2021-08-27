2021-08-27 09:46:09 Yüzlerce ev yok oldu! ABD felaketi yaşıyor
ABD'de haftalardır devam eden orman yangınları henüz kontrol altına alınamadı.
ABD'de haftalardır devam eden orman yangınları henüz kontrol altına alınamadı.
Kaliforniya eyaletindeki yangınlarda yüzlerce ev yok oldu.
Evlerinden olan onlarca insan farklı bölgelere kaçmak zorunda kaldı.
Yangınlara 13 bin 500 itfaiyecinin müdahale ettiği belirtildi.
Kaliforniya Valisi Gavin Newsom yangın nedeniyle oluşan hasarı inceledikten sonra 8 ilçe için "büyük afet" ilan edilmesini istemişti.
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