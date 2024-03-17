Yüzde yüz yünden yapılıyor, unutulmaya yüz tuttu

Zariç, "Atölyemizde Bor’un hem maddi hem manevi kültürü olan halıcılığı yaşatmaya çalışıyoruz. Makine halılarından çok el dokuma halılarının yayılmasını istiyoruz ve burada da onun mücadelesini veriyoruz. Yöremizde bitkisel, hayvansal geometrik motifler kullanılmış ve hikayeleri de ortaya çıkıyor. Mesela eli belinde motifi var, kadını ve kadının gücünü, anaçlığı simgeliyor. Koç boynuzu motifi de erkeğin gücünü simgeliyor. Yıldız, akrep, tarak, elma çiçeği gibi bir sürü motiflerimiz var. Mesela Çavuşlu motifinde eşi askere gitmiş bir kadın yapmış, orada içine kapanıklık var. Eşine duyduğu özlemi araştırmalarımıza göre yani halıya nakşediyor" dedi. Atölyedeki amaçlarının hem yöre kadınına maddi destek olmak hem de Niğde motiflerini yeniden gün yüzüne çıkarmak olduğunu ifade eden Zariç, yaptığı açıklamada şunları söyledi: