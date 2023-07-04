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Ekonomi
6
Yüzde 25+8 bin zam müjdesi! O açıklamanın ardından flaş gelişme

2023-07-04 14:56:24
Yüzde 25+8 bin zam müjdesi! O açıklamanın ardından flaş gelişme

Son dakika haberi... Memur zammında flaş gelişme! Milyonlarca memur ve emeklinin beklediği zam açıklaması geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, canlı yayında açıkladı. Memura yüzde 25+8 bin zam müjdesi! "Enflasyon oranlarının belli olmasıyla birlikte biz de memur ve emeklilerimize verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz." diyen Erdoğan beklenen rakamı açıkladı. Peki 2023 memur ve emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek? İşte memur ve emekli maaşlarında muhtemel alternatifler...

#1
Foto - Yüzde 25+8 bin zam müjdesi! O açıklamanın ardından flaş gelişme

Asgari ücret zammının belli olmasının ardından gözler memur ve emekli maaşlarına çevrilmiş durumda. Vatandaşlar '2023 memur ve emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek? Memur ve emekli maaşlarına ne kadar zam geldi?' sorularını araştırırken beklenen açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, canlı yayında müjdeli haberi duyurdu. 5 Temmuz Çarşamba günü 6 aylık enflasyon oranlarının netleşeceğini belirten Erdoğan'dan flaş zam açıklaması. Memura yüzde 25+8 bin zam müjdesi! Peki memur ve emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek? Emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? İşte detaylar haberimizde... Milyonlarca memur ve emeklinin gözü kulağı enflasyon ve maaşlara gelecek olan zam oranlarında. Asgari ücret zammının belli olmasının ardından gözler hükümet tarafından gelen açıklamalara çevrilirken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası müjdeli haberi duyurdu.

#2
Foto - Yüzde 25+8 bin zam müjdesi! O açıklamanın ardından flaş gelişme

Maaşlara gelecek olan zam ile ilgili önemli bilgiler paylaşan Erdoğan, "5 Temmuz Çarşamba günü 6 aylık enflasyon oranlarımız netleşmiş olacaktır. Enflasyon oranlarının belli olmasıyla birlikte biz de memur ve emeklilerimize verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz. Tatile girmeden evvel Meclis onayı gerektiren tüm hususları parlamentomuzun takdirine sunacağız." ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından 'Memurun temmuz zammı ne kadar olacak, nasıl belirlenecek?' sorusu gündeme taşındı. Konuyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulunan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, şu açıklamalarda bulundu: “Memurun zam oranı bu hafta sonuna kalmadan belli olacak. Çarşamba günü enflasyon açıklandıktan sonra ya o günün akşamında zaten çalışmalar yapıldı, yapılıyor. Bugün muhtemelen sayın Cumhurbaşkanımıza bir sunum yapıldı. Burada farklı alternatifler ve simülasyonlar sayın Cumhurbaşkanımıza sunulmuştur. Enflasyon beklenecek çarşamba günü. Yapılan çalışmalar o enflasyonla birlikte ilan edilecektir.

#3
Foto - Yüzde 25+8 bin zam müjdesi! O açıklamanın ardından flaş gelişme

Ya o gün ya ertesi gün Meclis aşaması başlayacaktır. Memurlar ayın 15'inde maaşlarını alıyorlar ancak en azından 1 hafta öncesinden bordroların hazırlanmış olması gerekiyor. Dolayısıyla yeni zamlı maaşları alabilmeleri için hafta sonu da dahil o günlerde bitmesi lazım. Yasal mevzuatın ayrıntılı bir düzenleme olmayacağını düşünüyorum. Toplu sözleşmenin 4. 6 ay zam diliminin ilgili maddesi değişecek. Meclis aşamasında komisyonda da çok tartışılacağını düşünmüyorum. 4 milyon civarında aktif memuru, yaklaşık 15 milyon emekliyi ilgilendiren bir düzenlemenin TBMM aşamasının da hızlı olacağını düşünüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz başkanlığında bir çalışma yapıldı. Bürokratlar ve bakan yardımcıları düzeyinde de bu çalışmalar devam etti. Bu çalışmalarda farklı alternatifler ortaya çıktı. Başından beri şunu savunuyorum: Sayın Cumhurbaşkanı en düşük kamu görevlisi maaşının 22 bin lira olacağını söyledi. Mevcut duruma göre en düşük memur maaşının yüzde 85 civarı bir artışı anlamına geliyor.

#4
Foto - Yüzde 25+8 bin zam müjdesi! O açıklamanın ardından flaş gelişme

Bu bütün kamu çalışanlarına verilir mi? Başından beri söylüyorum. Bu ihtimal çok mümkün görünmüyor. Yapılacak artışın bir miktarı oransal, geriye kalan da seyyanen yapılacaktır diye düşünüyorum. Tahminim özellikle yüzde 25 seviyelerinde bir oransal zam verilip üzerine de 7-8 bin lira arasında seyyanen zam verilme ihtimalini kuvvetle muhtemel olacağını düşünüyorum. Bu formülle en düşük devlet memuru maaşını 22 bin liraya çıkaran bu durum bütün kamu görevlilerine yansıtılacaktır. Her bir kamu görevlisi aldığı maaşa göre herkese eşit oranda oransal ve seyyanen yapılacak zammın maaşlardaki etkisi de farklı kalemlerde olacak. Yüzde 85'ten başlayacak. Emeklileri ikiye ayırmak gerekiyor. Eski kanunumuzda SSK'lılar, Bağ-Kurlular ve Emekli Sandığına tabi olan memurlar vardı. Şimdi bunlar 4A, 4B ve 4C diye geçiyor. Biz o nedenle emekli maaşı artışlarında önce ikiye ayırıyoruz. İlk grup memur emeklilerinin artışları memur maaşlarına göre belirleniyor. Hem memurların hem memur emeklilerinin toplu sözleşme hükümlerine göre maaş artışları belirleniyor. Mevcutta yüzde 6 zam yapılacaktı bir de enflasyon farkı olacaktı. Çarşamba günü açıklanacak enflasyon hariç olmak üzere enflasyon farkıyla birlikte memur ve memur emeklilerinin alacağı artış oranı yüzde 13,13'tü. Ama çarşambayı bekliyoruz, refah artışı olacağı için bunun bir anlamı kalmadı aslında.

#5
Foto - Yüzde 25+8 bin zam müjdesi! O açıklamanın ardından flaş gelişme

Haziran ayı diyelim ki 2-3 arasında bir enflasyon çıktı. Yüzde 16-17'lik bir artışa tekabül etti. En düşük memur maaşına verilecek refah payının yüzde 66-67 olduğunu gösteriyor. Bu diğer gruplarda değişkenlik gösterecek ama en düşüğü yüzde 20'ye tekabül edecek bir refah artışından bahsediyoruz. Biz o gün daha çok SSK ve Bağ-Kur emeklileri için artış oranını bekleyeceğiz. Orada mevcut yasaya göre memura verilen artışlar memur emeklilerine de doğrudan yansıyor. Tabi şimdiden bunun nasıl yansıyacağı bunu daha derli toplu bir şekilde çarşamba net bir şekilde göreceğiz.”

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