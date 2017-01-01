Yurt dışındaki ilk ve tek devlet lisemiz

Türkiye'nin dost ve kardeş ülke Kırgızistan'ın bağımsızlığını tanımasından 75 gün sonra 3 Mart 1992 tarihinde açtığı Kırgız-Türk Anadolu Kız Meslek Lisesi, halen ülkemizin yurt dışındaki ilk ve tek Anadolu Kız Meslek Lisesi olma özelliğini taşıyor.
Başkentte merkezi bir konumda, Sovyetler Birliği döneminden kalan tarihi iki katlı binada faaliyet gösteren Kırgız-Türk Anadolu Kız Meslek Lisesi eğitim ve öğretim hayatına, dönemin Milli Eğitim Bakanı Köksal Toptan ve Kırgızistan Cumhuriyeti Bilim ve Eğitim Bakanı Çinara Jakıpova'nın genç kızları meslek sahibi yapmak amacıyla iş birliği protokolüne imza atmasıyla başladı.
İki ülke müfredatının uygulandığı okulun öğrencileri, "Kırgızca olmazsa olmazımızdır, Türkçe yoldaşımızdır, Rusça bölge dilimizdir ve İngilizce dünyaya açılan yabancı dilimizdir" sloganından yola çıkarak üniversitede bu dillerde eğitim alabilecek düzeyde yabancı dil öğreniyor.
Kırgızistan ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin temelini simgeleyen lise öğretim kadrosu ve teknolojik altyapısıyla Kırgızistan'daki meslek liseleri arasında her alanda önde gösteriliyor.
Lisenin müdürü Mustafa Yılmaz, yaptığı açıklamada, Kırgız-Türk Anadolu Kız Meslek Lisesi'nin Türkiye'nin yurt dışındaki ilk ve tek kız meslek lisesi olduğunu söyledi.
Yılmaz, lise öğrencilerinin hem mesleki hem de akademik anlamda başarılı olduklarını, bu başarıların Kırgız ve Türk yetkilileri tarafından defalarca tescillendiğini belirterek, okulun kuruluş maksadına uygun olarak iki ülkenin kardeşliğini ve dostluğunu güçlendirmek için çocukları geleceğe hazırladıklarının altını çizdi.
Yılmaz, lisenin giriş sınavına ilginin yoğun olduğuna işaret ederek, "Her yıl 700-800 kız öğrenci lisemize başvuruyor. Lisenin kontenjanı gereği toplam 50 öğrenci almak zorundayız." dedi. Okulun ilk açıldığı dönemde 65 öğrenci ile derse başladıklarını anımsatan Yılmaz, bugün itibarıyla 26 öğretmenin çalıştığı 200 öğrenci kapasiteli bir okula dönüştüğünü söyledi.
Yılmaz, okul sınavını kazanan öğrencilerin bir yıl hazırlık döneminde Türkçe ve İngilizce eğitim aldığını ve 3 yıl da Türkiye'deki eğitim sistemine benzer şekilde mesleki ve anadolu liselerindeki eğitimin verildiğini anlatarak, Kırgız-Türk Anadolu Kız Meslek Lisesi'nin 25 yıllık eğitim hayatında mezun verdikleri 783 öğrencinin istisnasız üniversite sınavını kazandığını ifade etti.
Yılmaz, Türkiye'de çekilen Osmanlı konulu dizilerin Kırgızistan'da çok rağbet gördüğünü vurgulayarak, bu çerçevede öğrencilerin emekleriyle atölyelerde hazırladıkları Osmanlı ve Türk dünyasının yanı sıra Kırgız defilelerinin ilgi gördüğünü kaydetti. Yılmaz, okulda iki giyim atölyesinin faaliyet gösterdiğini belirterek, şöyle konuştu:
"Lise atölyelerinin işlevselliğini güçlendirmek ve ortak kültürümüzü yansıtmak amacıyla öğrencilerimize Osmanlı ve Türk dünyası kıyafetlerinden defile düzenlenmesini önerdik. Öğrencilerimiz memnuniyetle karşıladı. Osmanlı kıyafetlerini taşımanın kendileri için onur olduğunu dile getiren öğrenciler, başarılı bir şekilde sorumluluklarını yerine getirdi. Böylece Orta Asya'da ilk kez Osmanlı ve Türk dünyası defilesi düzenlemiş olduk. Nasıl yakın bir kültürden geldiğimizi somut olarak anlatmış olduk. Bu projenin fikir babası, Eğitim Müşaviri Sayın Recep Sula'dır. Kendisine çok teşekkür ediyoruz."