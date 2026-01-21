'Yürek mi yediniz' dedirten Türkiye çıkışı: F-35'lerle bir gece Anadolu'ya ulaşabiliriz

  • İSTANBUL
Türkiye'ye F-35 savaş uçakları üzerinden yine uçuk bir tehdit geldi. Komşu basını İsrail'in yardımıyla 'Bir gece Anadolu'ya ulaşabiliriz' demeye başladı.

Yunanistan en provakatif kuruluşlarından birisi olan Pentapostagma, "İsrail'in yardımıyla Yunan F-35'leri bir gecede aniden Anadolu'ya ulaşabilir " dedi.

Gazete haberinde, "Sadece F-35'ler almıyoruz, aynı zamanda İsrail aracılığıyla Ege-Küçük Asya'da doğrudan muharebe operasyonları için gerekli tüm bilgi birikimine ve hava taktiklerine de sahip olacağız" ifadelerini kullandı.

İşte haberde yer alan ifadeler... Bilindiği üzere Yunanistan, 5. nesil F-35 savaş uçaklarının, özellikle de en yeni versiyonu olan Block 4'ün satın alımında ilerleme kaydediyor ve bu programa katılım, ABD ile stratejik ilişkilerin derinleşmesinin bir göstergesi. Yunan savaş uçaklarının 2028 yılında Hava Kuvvetlerimize katılması ve Yunan personelinin Amerika'da eğitilmesi bekleniyor.

Yunan pilotlar, İsraillilerle yoğun ortak eğitimler, tatbikatlar ve diğer faaliyetler sayesinde tüm kritik bilgilere sahip olacaklar.

"F-35 söz konusu olduğunda, İsrail tüm bölgede en fazla deneyime sahip ülke. Hiçbir Hava Kuvveti bu özel savaş uçağını bu kadar çok cephede ve bu kadar farklı görevde kullanmadı. Amerikalılar bile operasyonel deneyimimiz ve F-35'i kullanmaktan elde ettiğimiz bilgilerle ilgileniyor" diye vurguladı İsrailli subay.

Sossani , "Ne yazık ki, İsrail karşı karşıya kaldığı tehditler nedeniyle bu tür görevlerde çok fazla deneyim kazandı. Bilgilerimizi Yunanlılarla paylaşmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız," diye vurguladı.

Miçotakis yönetimine yakın kuruluş olan Pentapostagma, Türkiye'nin yerli ve milli üretimleri MMU Kaan, Bayraktar Kızılelma ve ANKA 3 gibi ölümcül uçaklarına karşı F-35 kartını ortaya koyarak bilinçli bir algı operasyonuna kalkışıyor.

Tmy

Bizim pilotlarada antrenman için düşürcek uçak lazım buyrun gelin
