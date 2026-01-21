'Yürek mi yediniz' dedirten Türkiye çıkışı: F-35'lerle bir gece Anadolu'ya ulaşabiliriz

"F-35 söz konusu olduğunda, İsrail tüm bölgede en fazla deneyime sahip ülke. Hiçbir Hava Kuvveti bu özel savaş uçağını bu kadar çok cephede ve bu kadar farklı görevde kullanmadı. Amerikalılar bile operasyonel deneyimimiz ve F-35'i kullanmaktan elde ettiğimiz bilgilerle ilgileniyor" diye vurguladı İsrailli subay.