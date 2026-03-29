Tedesco nüfuzunu kullanmaya başladı... Fenerbahçe'den scout transferi! Yeni teklif yapılacak Bu kadarına da pes doğrusu! Galatasaray'ın karşısına yine Liverpool çıktı: O oyuncu kapışması Canan Karatay'dan ezber bozan açıklama! Kramplar neyin belirtisi? Nörolojik mi, yaşlılık mı? Pedofili sapık Epstein'in yazışmaları ifşa oldu: Mankenlik ajansı değil, fuhuş yuvası! Kız çocuklarını menü gibi sunmuşlar Bağırsakları saat gibi çalıştırıyor: Lif içeriğiyle baştan aşağı yeniliyor! Kanser hücrelerini yok eder İçişleri Bakanlığı’ndan yenilik! Radar noktaları artık haritalarda görülebilecek O konu artık belli oldu: Zaniolo'da artık her şey kesinleşti! Galatasaray aylardır bu kararı bekliyordu
Açıklamayı az önce yaptılar! 'Hipersonik füzeyle vurulduk!'
Seyfullah Maden Giriş Tarihi:

Açıklamayı az önce yaptılar! 'Hipersonik füzeyle vurulduk!'

Rus ordusunun, Ukrayna’yı hedef alan saldırılarında bir adet hipersonik “Kinjal” füzesi ile birlikte 442 silahlı insansız hava aracının (İHA) kullanıldığı bildirildi.

Foto - Açıklamayı az önce yaptılar! 'Hipersonik füzeyle vurulduk!'

Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığınca yapılan yazılı açıklamaya göre, Rusya, bu gece ülkeye füze ve İHA'lar kullanarak hava saldırısı düzenledi.

Foto - Açıklamayı az önce yaptılar! 'Hipersonik füzeyle vurulduk!'

Rus ordusu, Ukrayna'ya bir hipersonik "Kinjal" füzesi ve 442 adet silahlı İHA fırlattı, hava savunma kuvvetlerince 380 İHA etkisiz hale getirildi.

Foto - Açıklamayı az önce yaptılar! 'Hipersonik füzeyle vurulduk!'

Rus ordusunun bu gece ülkesine düzenlediği hava saldırısına sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımıyla tepki gösteren Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın, ülkesine yönelik saldırıları sürdürdüğünü belirtti.

Foto - Açıklamayı az önce yaptılar! 'Hipersonik füzeyle vurulduk!'

Zelenskiy, son bir haftada Ukrayna'ya yönelik 40 adet füze, yaklaşık 1450 güdümlü bomba ve 3 binden fazla silahlı İHA'nın fırlatıldığını kaydederek, "Aynı insansız hava araçları, Ukrayna'ya karşı olduğu gibi Orta Doğu ve Körfez ülkelerine yönelik de kullanılıyor." ifadesini kullandı.

Foto - Açıklamayı az önce yaptılar! 'Hipersonik füzeyle vurulduk!'

Avrupa, Orta Doğu ve dünyanın farklı bölgelerini saldırılardan korumak için ortak adımların atılması gerektiğini vurgulayan Zelenskiy, "Modern ve etkili silahların ortak üretimini geliştirmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

