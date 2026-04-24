Yunanistan'ı Türkiye değil, o ülke vuracak: Hedefimizdesiniz
Türkiye'ye karşı silahlanan Yunanistan ateşle oynuyor. Fransa ile yapacakları nükleer anlaşmaya hiç hesapta olmayan bir ülkeden tepki geldi.
Atina yönetimi, Türkiye’ye karşı ek güvenlik arayışında Fransa ile savunma iş birliğini derinleştirmeyi planlarken, bu girişim Rusya’dan gelen sert uyarılar nedeniyle tartışma başlattı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, iki ülke arasındaki karşılıklı savunma anlaşmasını güncellemek amacıyla Yunanistan’a resmi bir ziyaret gerçekleştirmesi bekleniyor.
Ancak ziyaret öncesinde Rusya’dan gelen açıklamalar Atina’da tedirginliğe yol açtı. Rus yetkililer, Fransız nükleer kapasitesine ev sahipliği yapacak Avrupa ülkelerinin potansiyel hedef haline geleceğini belirtti. Bu çıkış, Yunan basınında geniş yankı buldu ve olası iş birliğinin riskleri sorgulanmaya başlandı.
Gündemdeki anlaşmanın 5 yıllık bir süre için yenilenmesi ve Yunanistan’ın Fransa’nın nükleer caydırıcılık şemsiyesi kapsamına alınmasını içeren ek bir madde barındırması konuşuluyor.
Yunan medyası ise Atina’nın bu adımı, Türkiye ile yaşanabilecek olası gerilimler ve bölgedeki diğer risk senaryolarına karşı bir güvence olarak değerlendirdiğini öne sürüyor.
Öte yandan Rusya’nın “açık hedef” uyarısı, ülkede kamuoyunun bir bölümünde endişe yaratırken, anlaşmanın getireceği stratejik kazanımlar ile doğurabileceği güvenlik riskleri arasında bir tartışma başlatmış durumda.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23