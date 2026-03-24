  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ölümü sanat dünyasını sarsan Erol Köse’nin vasiyeti ortaya çıktı! Verdiği isim herkesi şaşırttı Ülkenin en kritik sisteminde görevli teknisyenden akılalmaz plan! Tüm askerî sırları İran’a satmış Yakıt fiyatları arttı! Hava yolu şirketleri bazı uçuşları durduracak ABD'nin gücü onları korkutamadı: İşte İran'ın yanında yer alan ülkeler! İran savaşının 'bahane' olduğunu itiraf ettiler: Türkiye'ye duvar ördük Roketsan düğmeye bastı, yerli ve milli füze sahaya iniyor! Seri üretime geçen “kusursuz ölüm” L-OMTAS, tankların yeni kâbusu olacak Volkswagen’den yeni atak! T-Roc sınıf atladı! İşte büyük değişim Anayasa Mahkemesinden üç siyasi partiye suç duyurusu Ücretsiz hizmet bitti, sürücüler isyan etti! Bedava olan özellik artık 21 bin TL
Dünya
6
Yeniakit Publisher
Yunanistan’dan Türkiye’ye karşı "Aşil Kalkanı"! Gökyüzünü "demir kubbe" ile örecekler
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Yunanistan’dan Türkiye’ye karşı “Aşil Kalkanı”! Gökyüzünü “demir kubbe” ile örecekler

Yunanistan Milli Güvenlik Konseyi, "Aşil Kalkanı" projesi kapsamında ülkeyi baştan başa saracak devasa bir hava savunma kubbesi inşasına resmen onay verdi. F-35 altyapısından 100 adet F-16 Viper modernizasyonuna kadar genişleyen bu stratejik paket, komşuyu Avrupa'nın en güçlü hava kuvvetlerinden biri yapmayı hedefliyor. Milli Savunma Bakanı Nikos Dendias, bu yeni savunma ağının ülke güvenliğinde bir "milat" olacağını belirterek tüm dünyaya mesaj gönderdi.

1
#1
Foto - Yunanistan’dan Türkiye’ye karşı "Aşil Kalkanı"! Gökyüzünü "demir kubbe" ile örecekler

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Milli Savunma Bakanı Nikos Dendias, Yunanistan’ın yeni bir döneme girdiğini belirterek, “Aşil Kalkanı” projesinin kritik bir parçası olan anti-drone, uçaksavar ve anti-balistik savunma sisteminin (hava savunma kubbesi) onaylandığını duyurdu. Dendias, komuta ve kontrol sistemlerini de içeren bu ağın ülkenin güvenliğinde milat olacağını ifade etti.

#2
Foto - Yunanistan’dan Türkiye’ye karşı "Aşil Kalkanı"! Gökyüzünü "demir kubbe" ile örecekler

KYSEA toplantısında ayrıca Deniz Kuvvetleri bünyesindeki MEKO tipi fırkateynlerin modernizasyon programının devam etmesine karar verildi. Proje kapsamında dört geminin güncel savaş koşullarına uygun hale getirilmesi hedefleniyor.

#3
Foto - Yunanistan’dan Türkiye’ye karşı "Aşil Kalkanı"! Gökyüzünü "demir kubbe" ile örecekler

Hava Kuvvetleri odağında ise F-35 savaş uçakları için gerekli altyapı çalışmalarına onay verildi. Bakan Dendias, ilk F-35 uçağının 2028 yılında ABD’de teslim alınacağını hatırlattı. Ayrıca, F-16 Block 50 tipi uçakların “Viper” seviyesine yükseltilmesi kararlaştırıldı. Dendias, modernizasyonlar tamamlandığında Yunanistan’ın 100’den fazla F-16 Viper’a sahip olacağını; Rafale ve F-35’lerle birlikte Avrupa’nın en güçlü hava kuvvetlerinden birine dönüşeceklerini vurguladı.

#4
Foto - Yunanistan’dan Türkiye’ye karşı "Aşil Kalkanı"! Gökyüzünü "demir kubbe" ile örecekler

Toplantıda C-27 nakliye uçaklarının bakımı için “Takip Destek” (Follow-On Support) programı da kabul edildi. Mevcut hükümetin göreve geldiğinde işler durumda olan nakliye uçağı sayısının çok az olduğunu hatırlatan Dendias, şu an bu sayının 12’ye çıkarıldığını, gelecekte yeni nesil nakliye uçaklarının alımının da gündeme geleceğini belirtti.

#5
Foto - Yunanistan’dan Türkiye’ye karşı "Aşil Kalkanı"! Gökyüzünü "demir kubbe" ile örecekler

Konsey ayrıca, Sahil Güvenlik Komutanlığı’nda atama kararı aldı. Koramiral Hristos Kontorouhas, Yunanistan Sahil Güvenlik Teşkilatı’nın yeni başkanı olarak seçildi. Görevi devreden Koramiral Tryfonas Kontizas’ın ise Vatandaşı Koruma Bakanlığı bünyesinde yeni kurulan Kritik Birimler Genel Sekreterliği’ne atanması bekleniyor. Toplantıda Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis ve Milli Savunma Bakanı Nikos Dendias, İran ve Orta Doğu’daki askeri ve diplomatik gelişmelere ilişkin konseyi bilgilendirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Neron11

Yüzyıllardır saçma bir kafa yapısı ile yaşıyorlar, oysa Türk dediğin dosttur, sen düşmanlık yapmadıkça sana zarar vermez, o kubbe dediğin şeyin çok da işe yaramadığını İsrail'de gördük

Saim genç

Yılanın başını küçükken ezecektiniz Palikarya/Yunan şow yapa yapa İzmir'e kadar geldi Yarın Kara sularını 12 mile çıkarırsa Türkiye savaş sebebi sayacak Siyonist İsrail'in istediği bir göz alsana iki göz not Yunanistan GKRK Hindistan İSRAİL İngiltere bugünler için tatbikat yapıyorlar not Eğer Yunanistan kara sularını 12 mile çıkarırsa ege bir Yunan gölü olur İzmir'den ayağını Denize bile sokamazsin
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23