Yunanistan'dan çok konuşulacak itiraf: Türkiye kazandı Narsisizmin haritası çıkarıldı: Hangi ülkeler zirvede? Haydut ABD'yi sarsan saldırı! Çok sayıda ölü var Türk silahı Koral patır patır düşürmüştü! Rafale savaş uçakları askeri üslere indi Flört uygulaması! Son ankette ortaya çıkarılan sonucu öyle bir şey ki, herkesi şoke etti: İş dünyası ayağa kalktı! Dünyanın en güçlü orduları! 2025 listesi… Türk ordusu hak ettiği yerde mi? Türkiye'nin ünlü cemaat liderinin sır ölümü! AK Partili isim baskı yapıyor Lookman transferinde neyi göze aldılar? Detayları bir bir açıkladılar: Flaş gelişme... Başladılar
Gündem
9
Yeniakit Publisher
Yunanistan'dan çok konuşulacak itiraf: Türkiye kazandı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Yunanistan'dan çok konuşulacak itiraf: Türkiye kazandı

Yunan basını, Türkiye'nin dış politikadaki adımlarını ve Başkan Erdoğan diplomasi alanındaki başarısını analiz etti.

#1
Foto - Yunanistan'dan çok konuşulacak itiraf: Türkiye kazandı

Kathimerini’de Chris Wright ve Doug Bergham’ın kaleme aldığı yazıda, ABD Başkanı Donald Trump’ın ikinci döneminin Atina açısından beklentileri boşa çıkardığı, Miçotakis’in yürüttüğü tüm diplomatik angajmanların karşılıksız kaldığı itiraf edildi.

#2
Foto - Yunanistan'dan çok konuşulacak itiraf: Türkiye kazandı

Yunan basınına göre Trump yönetimi, Yunanistan yerine Türkiye ile yakın teması tercih etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile kurulan doğrudan ilişki, Atina’yı derinden yaraladı.

#3
Foto - Yunanistan'dan çok konuşulacak itiraf: Türkiye kazandı

Ocak 2025’te Trump’ın yeniden Beyaz Saray’a çıkmasının ardından Yunanistan’da umut ve endişe bir arada yaşandı. Ancak bir yılın sonunda tablo netleşti. Maksimos Sarayı’nın arzu ettiği üst düzey siyasi temasların kurulamadığı, Washington ile iletişimin büyük ölçüde ABD’nin Atina Büyükelçisi üzerinden yürüdüğü kayda geçti.

#4
Foto - Yunanistan'dan çok konuşulacak itiraf: Türkiye kazandı

Yunanistan’ın ABD’li Venture Global ile LNG anlaşması imzalaması ve kendini Avrupa için enerji merkezi olarak konumlandırma çabaları öne çıkarıldı. Ancak Yunan basını, bu kazanımlara rağmen Trump’ın Türkiye ile kurduğu yakın ilişkinin Atina için asıl belirleyici başlık olduğuna dikkat çekti. Enerji hamlelerinin siyasi düzlemde beklenen karşılığı üretmediği yinelendi.

#5
Foto - Yunanistan'dan çok konuşulacak itiraf: Türkiye kazandı

Son bir yıl içinde Beyaz Saray’ın dört kez Trump-Erdoğan görüşmesini, altı kez de Rubio-Fidan temasını duyurması Yunanistan’ı çok etkiledi. Yunan basını, yapılan temasların Trump’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a duyduğu sempatiyi açık biçimde gösterdiğini yazdı.

#6
Foto - Yunanistan'dan çok konuşulacak itiraf: Türkiye kazandı

Türkiye’nin Libya, Kafkasya, Suriye, Gazze ve Ukrayna gibi masalarda aktif rol aldığına değinen Chris Wright, "Türkiye, Yunanistan’dan daha büyük adımlar attı. Libya, Kafkasya, Suriye, Gazze ve Ukrayna için olduğu gibi, Yunanistan’ın oturamayacağı birçok masada oturuyor, dünya gündemini belirliyor" dedi

#7
Foto - Yunanistan'dan çok konuşulacak itiraf: Türkiye kazandı

"Miçotakis 2026 yılında da Trump ile doğrudan ve güçlü bir temas kuramayacak." diyen yazar ABD’nin Yunanistan-Türkiye ilişkilerine yönelik muhtemel bir girişimi konusunda Atina’nın net bir bilgiye sahip olmadığı, bu belirsizliğin Yunan diplomasisini zorladığıni itiraf etti. Ankara’nın çok sayıda kritik dosyada masada yer almasının, Trump yönetimi açısından Türkiye’yi vazgeçilmez bir aktör haline getirdiği ifade edildi.

#8
Foto - Yunanistan'dan çok konuşulacak itiraf: Türkiye kazandı

Yunan basınındaki değerlendirmeler, Trump döneminde Türkiye’nin diplomatik ağırlığını artırdığını açıkça ortaya koydu. Erdoğan ile kurulan doğrudan temasın, Miçotakis’in beklediği stratejik yakınlığın önüne geçtiği yorumları dikkat çekti. Türkiye, ABD nezdinde bölgesel denklemin merkezinde yer aldı. Kaynak: Türkiye Gazetesi

