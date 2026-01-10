Yunanistan'dan çok konuşulacak itiraf: Türkiye kazandı

"Miçotakis 2026 yılında da Trump ile doğrudan ve güçlü bir temas kuramayacak." diyen yazar ABD’nin Yunanistan-Türkiye ilişkilerine yönelik muhtemel bir girişimi konusunda Atina’nın net bir bilgiye sahip olmadığı, bu belirsizliğin Yunan diplomasisini zorladığıni itiraf etti. Ankara’nın çok sayıda kritik dosyada masada yer almasının, Trump yönetimi açısından Türkiye’yi vazgeçilmez bir aktör haline getirdiği ifade edildi.