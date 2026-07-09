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Yunanistan'da F-16 savaş uçağı hareketliliği

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AA Giriş Tarihi:

Yunanistan'da F-16 savaş uçağı hareketliliği

Komşu ülke Yunanistan'da bir F-16 savaş uçağı arıza nedeniyle zorunlu iniş yaptı. Yunanistan Devlet Televizyonu ERT'in haberine göre ise pilot, uçakta yangın çıkması nedeniyle zorunlu iniş kararı aldı.

#1
Foto - Yunanistan'da F-16 savaş uçağı hareketliliği

Yunanistan'da bir F-16 savaş uçağının arıza sonucu zorunlu iniş yaptığı bildirildi.

#2
Foto - Yunanistan'da F-16 savaş uçağı hareketliliği

Yunanistan Hava Kuvvetlerinden yapılan yazılı açıklamada, bugün yerel saatle 13.45’te bir F-16 savaş uçağında, eğitim uçuşu sırasında arıza meydana geldiği aktarıldı.

#3
Foto - Yunanistan'da F-16 savaş uçağı hareketliliği

Uçağın arıza nedeniyle İyon Denizi'nde bulunan Zakinthos Adası'ndaki havaalanına zorunlu iniş yaptığı ifade edilen açıklamada, pilotun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

#4
Foto - Yunanistan'da F-16 savaş uçağı hareketliliği

Yunanistan Devlet Televizyonu ERT'in haberine göre ise pilot, uçakta yangın çıkması nedeniyle zorunlu iniş kararı aldı.

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