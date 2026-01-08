Yunanistan su için acil durumu ilan etti: Bu kadarı da pes dedirtti! Denizaltı tartışmasından sonra ülkede kaos var

Bu çarpıcı düşüş, yetkilileri kasım ayında başkentte su acil durumu ilan etmeye sevk etti. Atina’da uzun süreli kuraklıklar giderek daha sık görülüyor "Bu, rezervuar seviyelerinde kayda değer bir düşüşün art arda üçüncü yılı. Bu da sorunun gözümüzün önünde olduğu anlamına geliyor," dedi Büyük Atina su idaresi EYDAP’ın başkanı George Stergiou, Maraton’daki törene katıldıktan sonra. Stergiou, uzun süreli kuraklıkların giderek daha sık görüldüğü ve bunu çoğu zaman, rezervleri pek yenilemeyen şiddetli yağışların izlediği uyarısında bulundu. Açıklamada şu ifadeleri kullandı: Devlet işletmesi, su kayıplarını azaltmak ve su güvenliğini artırmak için boru değişimleri, akıllı sayaçlar ve atık suyun yeniden kullanımının genişletilmesini de içeren, 2,5 milyar avroluk on yıllık bir yatırım programı açıkladı. "İlk adım olarak yapmak istediğimiz, bugün içme suyu gerektirmeyen tüm kullanım alanlarını geri dönüştürülmüş suyla karşılamak," dedi Stergiou. Rezervuar yöneticisi Sofia Nalpantidou, gölün daha geniş sistemle bağlantılı olduğunu ve kısmen mevsimsel taşkın kontrolü için işletildiğini belirterek, Maraton’un düşük seviyesinin bağlam içinde değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. "Kışın genellikle daha düşük seviyede tutarız, çünkü bir emniyet payı korumak istiyoruz," dedi Nalpantidou. Bölge sakinleri değişiklikleri fark etti. "Eskiden yağmur çok daha fazla yağardı, bazen her gün. Artık olmuyor," dedi salı günkü ayine katılan 78 yaşındaki emekli Antonis Stamou.