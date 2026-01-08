  • İSTANBUL
Yunanistan su için acil durumu ilan etti: Bu kadarı da pes dedirtti! Denizaltı tartışmasından sonra ülkede kaos var
Yunanistan su için acil durumu ilan etti: Bu kadarı da pes dedirtti! Denizaltı tartışmasından sonra ülkede kaos var

Yunanistan'da uçuşlar askıya alınması. Yunan Sivil Havacılık Otoritesi, uçuş aksamları hizmet dışına çıkarılması tartışmalara yol açtı. Kullanımda ortaklık genişletilmesini de içeren programlar olsa da sudaki bu düşüş Yunanistan'ı suya muhtaç etti! Ülkede ortalığı karıştırdı.

Uzayan kuraklıkların ardından gelen şiddetli yağışlar, Yunan başkenti Atina'yı hava koşullarındaki ani uç değişimlerin kısır döngüsüne sürükledi. Yunanistan su konusunda acil durum ilan etti. Bu başka bir noktadan acil durum ilandır..

Dünyanın dört bir yanındaki Ortodoks Hristiyanlar salı günü İsa’nın vaftizini anmak için Epifani ayinlerine katılırken, Yunanistan’daki endişeli yetkililer bu anı artan su kıtlığını vurgulamak için kullandı. Bir rahip, Atina’nın kuzeyinde yer alan yapay bir rezervuar olan Maraton Gölü’nün gözle görülür biçimde azalmış sularına ahşap bir haç attı. Atina’yı suyla besleyen bu ve diğer üç rezervuarda depolanan su miktarı, 2022’de 1 milyar metreküpten fazlayken yaklaşık 390 milyon metreküpe düştü. ihtiyaç duyduğu günlük su ihtiyacının giderek düştüğü görülüyor..

Bu çarpıcı düşüş, yetkilileri kasım ayında başkentte su acil durumu ilan etmeye sevk etti. Atina’da uzun süreli kuraklıklar giderek daha sık görülüyor "Bu, rezervuar seviyelerinde kayda değer bir düşüşün art arda üçüncü yılı. Bu da sorunun gözümüzün önünde olduğu anlamına geliyor," dedi Büyük Atina su idaresi EYDAP’ın başkanı George Stergiou, Maraton’daki törene katıldıktan sonra. Stergiou, uzun süreli kuraklıkların giderek daha sık görüldüğü ve bunu çoğu zaman, rezervleri pek yenilemeyen şiddetli yağışların izlediği uyarısında bulundu. Açıklamada şu ifadeleri kullandı: Devlet işletmesi, su kayıplarını azaltmak ve su güvenliğini artırmak için boru değişimleri, akıllı sayaçlar ve atık suyun yeniden kullanımının genişletilmesini de içeren, 2,5 milyar avroluk on yıllık bir yatırım programı açıkladı. "İlk adım olarak yapmak istediğimiz, bugün içme suyu gerektirmeyen tüm kullanım alanlarını geri dönüştürülmüş suyla karşılamak," dedi Stergiou. Rezervuar yöneticisi Sofia Nalpantidou, gölün daha geniş sistemle bağlantılı olduğunu ve kısmen mevsimsel taşkın kontrolü için işletildiğini belirterek, Maraton’un düşük seviyesinin bağlam içinde değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. "Kışın genellikle daha düşük seviyede tutarız, çünkü bir emniyet payı korumak istiyoruz," dedi Nalpantidou. Bölge sakinleri değişiklikleri fark etti. "Eskiden yağmur çok daha fazla yağardı, bazen her gün. Artık olmuyor," dedi salı günkü ayine katılan 78 yaşındaki emekli Antonis Stamou.

