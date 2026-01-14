Yunanistan eline yüzüne bulaştırdı, Türkiye devraldı! Avrupa’nın güvenliği artık Ankara’ya emanet
Türkiye, 2026 yılında NATO bünyesinde Baltık hava sahasının korunmasına destek verecek bir görevde yer alacağını açıkladı.
Türkiye, 2026 yılında NATO bünyesinde Baltık hava sahasının korunmasına destek verecek bir görevde yer alacağını açıkladı.
Türk savaş uçakları, Estonya’daki üsler üzerinden Baltık bölgesinin hava güvenliği görevine katkı sağlayacak. Bu görev kapsamında Türkiye, NATO müttefikleriyle birlikte Litvanya ve Letonya üzerindeki hava sahasını izlemek ve korumak için devriye uçuşları gerçekleştirecek.
Görev, Türkiye’nin ittifak içindeki dayanışma ve savunma yükümlülüğünü güçlendirme çabasının bir parçası olarak görülüyor. Türkiye’nin bu katkısı, Soğuk Savaş sonrası NATO’nun doğu kanadında savunma iş birliğinin sürdürülmesine hizmet edecek.
Türk savaş uçaklarının Baltık hava sahasında konuşlanması, ittifakın kolektif güvenlik mekanizmalarını destekleme amacını taşıyor.
Estonya hükümeti de Türkiye’nin bu katkısından memnuniyet duyduğunu ifade etti. Türkiye’nin 2026’da üstleneceği bu rol, bölgesel güvenlik dinamiklerine istikrarlı bir katkı olarak nitelendiriliyor.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23