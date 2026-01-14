  • İSTANBUL
Yunanistan eline yüzüne bulaştırdı, Türkiye devraldı! Avrupa’nın güvenliği artık Ankara’ya emanet
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Yunanistan eline yüzüne bulaştırdı, Türkiye devraldı! Avrupa’nın güvenliği artık Ankara’ya emanet

Türkiye, 2026 yılında NATO bünyesinde Baltık hava sahasının korunmasına destek verecek bir görevde yer alacağını açıkladı.

1
#1
Foto - Yunanistan eline yüzüne bulaştırdı, Türkiye devraldı! Avrupa’nın güvenliği artık Ankara’ya emanet

Türk savaş uçakları, Estonya’daki üsler üzerinden Baltık bölgesinin hava güvenliği görevine katkı sağlayacak. Bu görev kapsamında Türkiye, NATO müttefikleriyle birlikte Litvanya ve Letonya üzerindeki hava sahasını izlemek ve korumak için devriye uçuşları gerçekleştirecek.

#2
Foto - Yunanistan eline yüzüne bulaştırdı, Türkiye devraldı! Avrupa’nın güvenliği artık Ankara’ya emanet

Görev, Türkiye’nin ittifak içindeki dayanışma ve savunma yükümlülüğünü güçlendirme çabasının bir parçası olarak görülüyor. Türkiye’nin bu katkısı, Soğuk Savaş sonrası NATO’nun doğu kanadında savunma iş birliğinin sürdürülmesine hizmet edecek.

#3
Foto - Yunanistan eline yüzüne bulaştırdı, Türkiye devraldı! Avrupa’nın güvenliği artık Ankara’ya emanet

Türk savaş uçaklarının Baltık hava sahasında konuşlanması, ittifakın kolektif güvenlik mekanizmalarını destekleme amacını taşıyor.

#4
Foto - Yunanistan eline yüzüne bulaştırdı, Türkiye devraldı! Avrupa’nın güvenliği artık Ankara’ya emanet

Estonya hükümeti de Türkiye’nin bu katkısından memnuniyet duyduğunu ifade etti. Türkiye’nin 2026’da üstleneceği bu rol, bölgesel güvenlik dinamiklerine istikrarlı bir katkı olarak nitelendiriliyor.

....

 Gazze'de ALLAHA emanet diyon ha..

Selva

Bize ne ya baltık ülkelerinde uçaklarımızın uçması rusyayla niye düşman olalım
