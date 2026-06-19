8 ayda 265 Filistinli çocuk şehit Tescilli çocuk katilleri

"Her gün bir çocuk öldürülüyorsa tartışma artık ateşkesin kalitesiyle ilgili değil, bunun ateşkes olarak adlandırılmasının güvenilirliğiyle ilgili olmalı." ifadesini kullanan Elder, bu hafta 2 yaşında bir bebeğin İsrail güçleri tarafından vurularak öldürüldüğüne işaret etti.