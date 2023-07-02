Yunanistan AB'den umduğunu bulamadı: Umudumuz Türkiye

ERT News, Miçotakis'in verdiği yakınlaşma mesajının önemine dikkat çekti ve Yunanistan'ın bu görüşmeyi Türkiye ile ilişkileri geliştirmek için bir fırsat olarak gördüğünü yazdı. Başkan Erdoğan ile yapılacak toplantının iyimser olduğunu, masada kötü bir senaryonun olmadığının altını çizen ERT News, Miçotakis'in Türkiye'yi müttefik olarak görmek istediğini öne çıkardı. Liberal, Miçotakis'ini zirve değerlendirmesini manşete taşıdı. Yunan Başbakan'ın , "Bu yeniden seçilmemizden sonra Erdoğan ile ilk görüşmemiz olacak. Görüşme Yunanistan-Türkiye ilişkilerini yeniden tanımlamak ve Yunanistan'ın kırmızı çizgilerinden geri adım atmadan bir yakınlaşma yolu çizmek için bir fırsat. Türkiye ile geçmişte de temaslarımız vardı, temasların sıklaşması iyi. Göçmen sorunu ile mücadele konusunda Türkiye'nin gerçekten de iyi bir müttefik olduğunu ortaya koyabiliriz. Tabii kendileri de bunu isterse" sözlerini öne çıkaran Liberal, Türkiye ile ilişkilerin iyi tutulmasının önemine dikkat çekti.