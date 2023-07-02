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Dünya
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Yunanistan AB'den umduğunu bulamadı: Umudumuz Türkiye

2023-07-02 01:51:44
Yunanistan AB'den umduğunu bulamadı: Umudumuz Türkiye

Göçmen krizinde anlaşmaya varamayan AB liderleri arasında yaşanan kriz sonrası Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in Türkiye açıklamaları Yunanistan'da gündem oldu.

#1
Foto - Yunanistan AB'den umduğunu bulamadı: Umudumuz Türkiye

Litvanya'nın Vilnius kentinde 11-12 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek olan NATO Zirvesi'ne ilişkin heyecan giderek artıyor. Küresel ölçekte önemli konuların masada olacağı zirve öncesi Yunanistan'da Türkiye ilişkileri gündem oldu.

#2
Foto - Yunanistan AB'den umduğunu bulamadı: Umudumuz Türkiye

Kritik zirve öncesi Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleşen toplantılar, göç konusunda AB liderlerini hüsrana uğrattı. Geçtiğimiz haftalarda göçmen botu faciası ile sarsılan Yunanistan'da en çok tartışılan konulardan olan göç sorunu konusunda, Polonya ve Macaristan'ın itirazları nedeniyle anlaşma sağlanamadı.

#3
Foto - Yunanistan AB'den umduğunu bulamadı: Umudumuz Türkiye

AB Komisyonunun önerdiği ve ay başında nitelikli çoğunlukla kabul edilen "dayanışma mekanizması" gereğince göçmenlerin her AB ülkesine zorunlu dağıtımı, aksi halde ise üye ülkelerin kabul etmedikleri her göçmen başına 20 bin avro ödemesini öngören kurallara, Polonya ve Macaristan'dan itiraz geldi.

#4
Foto - Yunanistan AB'den umduğunu bulamadı: Umudumuz Türkiye

Umutla beklenen toplantının çözümsüz kalmasının ardından Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'ten dikkat çeken Türkiye mesajı geldi. Miçotakis'in sözleri Yunan basınının gündemine oturdu.

#5
Foto - Yunanistan AB'den umduğunu bulamadı: Umudumuz Türkiye

Brüksel'de düzenlenen AB Liderler Zirvesi sonrası basın açıklamasında bulunan ve gazetecilerin sorularını yanıtlayan Miçotakis, düzensiz göçmen sorununu çözmenin en önemli unsurunun göçmen kaçakçıları ile mücadele olduğunu belirtti.

#6
Foto - Yunanistan AB'den umduğunu bulamadı: Umudumuz Türkiye

Göç zirvesini, "Polonya ve Macaristan'ın diğer devletlerle işbirliği yapmayı reddetmesi nedeniyle maalesef herhangi bir sonuca varamadığımız uzun ve zorlu bir toplantıydı" diye tanımlayan Miçotakis, bardağın dolu yarısını görmek istediğini belirterek, göçmen sorununa yardım etmesi için Türkiye'yi işaret etti. Son zamanlarda göç konusunda Türk makamlarıyla daha iyi bir işbirliği olduğunu vurgulayan Miçotakis, "Türkiye müttefikimiz olmalı" sözleriyle umudunu Türkiye'ye bağladığını bildirdi.

#7
Foto - Yunanistan AB'den umduğunu bulamadı: Umudumuz Türkiye

Kendisinin Başkan Erdoğan ile görüşmesinin dışında, Türkiye ve Yunanistan Bakanları arasında da görüşmeler olabileceğini kaydeden Miçotakis, "Geçmişte de temaslar vardı. Bu temasların sık sık olması iyidir. (Göçmen sorunu ile) mücadelede Türkiye'nin gerçekten de iyi bir müttefik olduğunu ortaya koyabiliriz. Tabii kendisi de isterse." diye konuştu. Miçotakis'in Türkiye açıklamaları da Yunan basınının bir numaralı gündem maddesi haline geldi.

#8
Foto - Yunanistan AB'den umduğunu bulamadı: Umudumuz Türkiye

ERT News, Miçotakis'in verdiği yakınlaşma mesajının önemine dikkat çekti ve Yunanistan'ın bu görüşmeyi Türkiye ile ilişkileri geliştirmek için bir fırsat olarak gördüğünü yazdı. Başkan Erdoğan ile yapılacak toplantının iyimser olduğunu, masada kötü bir senaryonun olmadığının altını çizen ERT News, Miçotakis'in Türkiye'yi müttefik olarak görmek istediğini öne çıkardı. Liberal, Miçotakis'ini zirve değerlendirmesini manşete taşıdı. Yunan Başbakan'ın , "Bu yeniden seçilmemizden sonra Erdoğan ile ilk görüşmemiz olacak. Görüşme Yunanistan-Türkiye ilişkilerini yeniden tanımlamak ve Yunanistan'ın kırmızı çizgilerinden geri adım atmadan bir yakınlaşma yolu çizmek için bir fırsat. Türkiye ile geçmişte de temaslarımız vardı, temasların sıklaşması iyi. Göçmen sorunu ile mücadele konusunda Türkiye'nin gerçekten de iyi bir müttefik olduğunu ortaya koyabiliriz. Tabii kendileri de bunu isterse" sözlerini öne çıkaran Liberal, Türkiye ile ilişkilerin iyi tutulmasının önemine dikkat çekti.

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