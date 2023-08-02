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Türkiye
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Yüksekova'da fahiş kiraya isyan!

2023-08-02 23:50:47
Yüksekova'da fahiş kiraya isyan!

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde vatandaşlar artan kiralardan dert yandı.

#1
Foto - Yüksekova'da fahiş kiraya isyan!

İlçenin Cengiz Topel ve İpekyolu caddeleri üzerinde bulunan esnaf ve vatandaşlar, iş yerleri ve konutlarda kiraların son dönemlerde artmasıyla zorlandıklarını belirtti.

#2
Foto - Yüksekova'da fahiş kiraya isyan!

Yüksekova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Vedat Çoğaç, "Esnafımız bu sene zor günler geçiriyor. Biz her defasında mülk sahiplerine artan kiraları indirmeleri noktasında çağrıda bulunduk. Biz mülk sahiplerine 'zam yapmayın' demiyoruz ama esnafımıza da destek çıkmalıyız. Artık kira artışından vazgeçelim ki, esnafımız kepeneklerini kapatmasın." dedi.

#3
Foto - Yüksekova'da fahiş kiraya isyan!

Yüksekova Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Sabahattin Kepenek de, "Malum iş yeri ve konut kiraları sürekli yükseliyor. Hem iş yeri hem de kirada olan vatandaşlar ödemekte ister istemez zorlanıyorlar. Çağrımız; iş yeri ve konut sahiplerinin kiracıları zorlatmayacak şekilde artış yapmasıdır. Çünkü bu zorlu süreci hepimiz beraber yenmeliyiz. Bizde empati kurmayız, kendimizi kiracıların yerine bırakmalıyız. Herkes bu konuda duyarlı olsun" ifadelerini kullandı.

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