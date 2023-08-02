Yüksekova'da fahiş kiraya isyan!

Yüksekova Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Sabahattin Kepenek de, "Malum iş yeri ve konut kiraları sürekli yükseliyor. Hem iş yeri hem de kirada olan vatandaşlar ödemekte ister istemez zorlanıyorlar. Çağrımız; iş yeri ve konut sahiplerinin kiracıları zorlatmayacak şekilde artış yapmasıdır. Çünkü bu zorlu süreci hepimiz beraber yenmeliyiz. Bizde empati kurmayız, kendimizi kiracıların yerine bırakmalıyız. Herkes bu konuda duyarlı olsun" ifadelerini kullandı.