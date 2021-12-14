Yüksek iyot içeren besin grupları

Meyvelerde çok fazla iyot kaynağı olan meyve türü yoktur. Fakat 5-6 meyve türü yine iyot kaynağı olarak yenilebilir. Bu meyveler arasından olarak bilinen çilek hem düşük kalorili olup hem de mineral ve iyot bakımından oldukça zengin bir meyve türüdür.