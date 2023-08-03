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Yüksek Askerî Şûra bugün toplanıyor! Genelkurmay Başkanlığı için 4 aday var

2023-08-03 07:17:23
Yüksek Askerî Şûra bugün toplanıyor! Genelkurmay Başkanlığı için 4 aday var

Son dakika haberine göre Yüksek Askerî Şûra (YAŞ), Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün Beştepe'de toplanacak. Yaşar Güler'in Milli Savunma Bakanı olmasının ardından Genelkurmay Başkanlığı'na getirilecek isim de belli olacak.

#1
Foto - Yüksek Askerî Şûra bugün toplanıyor! Genelkurmay Başkanlığı için 4 aday var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında ağustos ayının ilk haftasında yapılacak Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) terfi ve atama dosyaları ele alınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Genelkurmay Başkanlığı görevine atanacak ismin de Şura gündeminde olması bekleniyor.

#2
Foto - Yüksek Askerî Şûra bugün toplanıyor! Genelkurmay Başkanlığı için 4 aday var

GENELKURMAY BAŞKANI DA BELİRLENECEK YAŞ'ta gündeme gelmesi beklenen en önemli başlıklardan biri Yaşar Güler'in Milli Savunma Bakanı olmasının ardından boşalan Genelkurmay Başkanlığı'na getirilecek isim.

#3
Foto - Yüksek Askerî Şûra bugün toplanıyor! Genelkurmay Başkanlığı için 4 aday var

Bu göreve, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Genelkurmay Başkanı olarak da görevlendirilen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Avsever ya da yeni bir isim atanacak.

#4
Foto - Yüksek Askerî Şûra bugün toplanıyor! Genelkurmay Başkanlığı için 4 aday var

Genelkurmay Başkanı olabilecek isimler arasında 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak, 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri ve Genelkurmay 2'nci Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu bulunuyor.

#5
Foto - Yüksek Askerî Şûra bugün toplanıyor! Genelkurmay Başkanlığı için 4 aday var

Harp Okulu'nun 1981 mezunu üç devre arkadaşı arasından Metin Gürak 2020'de, Sivri ve Bayraktaroğlu ise 2021'de orgeneralliğe terfi etmişti.

#6
Foto - Yüksek Askerî Şûra bugün toplanıyor! Genelkurmay Başkanlığı için 4 aday var

Avsever'in Genelkurmay Başkanlığı görevine atanmaması durumunda görevde bekleme süresi ve yaş haddinden emekliye ayrılması bekleniyor. DÖRDÜNCÜ YILDIZI BEKLEYENLER YAŞ kararları kapsamında bazı korgeneraller de bir üst rütbeye terfi edecek. Bu kapsamda Kara Kuvvetleri Komutanlığında geçen sene görev süreleri bir yıl uzatılan 3’üncü Ordu Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci, Ege Ordusu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, Kara Kuvvetleri EDOK Komutanı Korgeneral Sinan Yayla'nın yanı sıra Milli Savunma Bakanlığı Savunma ve Güvenlik Genel Müdürü Korgeneral İrfan Özsert, Hava Eğitim Komutanı Korgeneral İsmail Güneykaya, terfi sırasında yer alıyor. YENI İSİMLER YER ALACAK Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin toplantıya ilk kez katılacak. Daha önce Genelkurmay Başkanı sıfatıyla YAŞ üyesi olan Yaşar Güler de masaya bu kez Milli Savunma Bakanı olarak oturacak. YAŞ'ta alınacak kararlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayının ardından uygulamaya konulacak.

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