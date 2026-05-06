Muhittin Böcek’in rüşvet davasında şok ifade: ‘Altınları çantayla alıp…’

“GEÇİLMİŞ BİR HAK EDİŞ ÖDEMEMİZ OLMADI” Yusuf Yadoğlu’nun muhasebe sorumlusuyla yaptığı görüşmeler iddiasına ilişkin tanık olarak dinlenen Selahattin Altun da duruşmada ifade verdi. 37 yıldır kamu idaresinde görev yaptığını, 18 yıldır mali hizmetler daire başkanı olduğunu belirten Altun, Muhittin Böcek’in seçimi kazanmasının ardından kendisiyle çalışmaya devam etmek istediğini belirterek, belediyede ödeme süreçlerinin nasıl yürütüldüğünü anlattı. Altun, "Muhittin Başkan, önceki dönemden kalan kamu ihaleleri hakkında benden bilgi talep etti. Biz her ayın başında ödeme cetvelleri hazırlarız ve bu hazırlanan cetveller ayın son günü başkana iletilir. Başkan bey bizi sonra toplar, biz listeyi sunarız. Biz esnafı tanımayız. Aynı gün, aynı saatlerde ödemeler olur. Her günün sonunda belediyeye 1 TL girse de çıksa da başkana bilgi verilir" dedi. Savaş Vural’ı daha önce görmediğini belirten Altun, "Savaş Vural’ı söylediği güne kadar görmedim. Ben kendisini karşıladım. Kendisi hak edişleri olduğunu söyledi, bunun da 115 milyon TL olduğunu belirtti. 85 milyon TL ödenmediğini kaydetti. Daha zamanı olduğunu söyledim, ’Başkanın onayı gelir, hak edişleri alırsınız’ dedim. Her ayın 10’u ile 17’si arasında ödeme yapılır. Başkan bey, ’Hak edişleri ödendi mi’ diye sorar. Ödemeler hazırlanır, Başkan beye sorulur. Geçilmiş bir hak ediş ödememiz olmadı" ifadelerini kullandı.