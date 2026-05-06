Türkiye'nin komşusundan petrole indirim yapma kararı: Ama çok zor bir şartları var

Bu durumun etkisi Irak’ın ihracat rakamlarına da yansımış görünüyor. Nisan ayında Basra limanında yalnızca iki tanker petrol yüklemesi yapılırken, bu sayı mart ayında 12 seviyesindeydi. Normal şartlarda ise limanın aylık kapasitesi yaklaşık 80 tanker seviyesine kadar çıkabiliyor. Uzmanlar, özellikle boş tankerlerin Hürmüz üzerinden bölgeye girişinde yaşanan sorunların bu düşüşte belirleyici olduğunu ifade ediyor. Irak, ihracatının bir kısmını Türkiye üzerinden geçen boru hattıyla gerçekleştirse de, bu güzergâh deniz yoluna kıyasla oldukça sınırlı bir paya sahip.