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Yuh ki ne yuh! İdam edin bunları! Taksi şoförü, direksiyonu bırakıp bunu yaptı! Sizde hiç utanma yok mu?

2023-12-11 16:54:24
Yuh ki ne yuh! İdam edin bunları! Taksi şoförü, direksiyonu bırakıp bunu yaptı! Sizde hiç utanma yok mu?

Bursa'da durdurulan bir takside 60 gr taş kokain ele geçirildi. Tutuklanan taksi sürücüsü M.T.K .'nın İstanbul Boğazı'ndan otomobille geçerken direksiyonu bırakıp kokain çektiği görüntüler ortaya çıktı. Görüntüler sosyal medyada tepki çekerken sürücünün ifadesinde "Fiyatı, İzmir'e göre ucuz olduğu için ben de satın aldım. Yakalanmasaydım, araçta bulunan kokainleri ben kullanacaktım" dediği öğrenildi. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, 23 Mart’ta, İstanbul-İzmir otoyolu Bursa girişindeki kuzey gişelerinde rutin uygulama sırasında bir taksiyi durdurdu. Sürücü M.T.K.’nin tedirgin hareketlerinden şüphelenen polis araçta yaptığı aramada, bagaj, tavan döşemesi ve dikiz aynasının düğmelerinin bulunduğu bölümlerde, peçete, ıslak mendil ve şeffaf poşete sarılı halde, toplam 60 gram taş kokain ele geçirdi. Gözaltına alınan M.T.K. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

#1
Foto - Yuh ki ne yuh! İdam edin bunları! Taksi şoförü, direksiyonu bırakıp bunu yaptı! Sizde hiç utanma yok mu?

Savcılık soruşturmasının ardından, hakkında ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak veya sağlamak’ suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan M.T.K.’nin iddianamedeki ifadesinde, "Ben, sürekli taksi üzerinde olduğum için kokain kullanıyorum. Bunları genellikle İzmir'den satın alıyorum. O gün, yanımda bulunan arkadaşımı, İstanbul'da yaşayan sevgilisinin yanına getirdim. İstanbul'da uyuşturucu satıcısı olan, tanımadığım bir kişiyle tesadüfen tanıştık. Bana kokain satabileceğini söyledi. Fiyatı, İzmir'e göre ucuz olduğu için ben de satın aldım. Yakalanmasaydım, araçta bulunan kokainleri ben kullanacaktım" dediği öğrenildi.

#2
Foto - Yuh ki ne yuh! İdam edin bunları! Taksi şoförü, direksiyonu bırakıp bunu yaptı! Sizde hiç utanma yok mu?

M.T.K.’nin Bursa’da, ağır ceza mahkemesinde yargılaması devam ederken, yakalanmadan önce çekilen görüntüleri ortaya çıktı. M.T.K.’nin, bir arkadaşı tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerinde, kendi kullandığı araç ile İstanbul Boğazı üzerinde seyir halindeyken, direksiyonu bırakıp, elinde tuttuğu tabak içerisindeki kokaini kullandığı, bu sırada, “Çağlar, bak İstanbul Köprüsü’nde kardeşin kokain çekiyor. Olci, benden sana gelsin. Öf Allah’ım böyle bir şey yok” diyerek güldüğü görüldü.

#3
Foto - Yuh ki ne yuh! İdam edin bunları! Taksi şoförü, direksiyonu bırakıp bunu yaptı! Sizde hiç utanma yok mu?

Bursa E Tipi Kapalı Cezaevi’nde yaklaşık 8,5 aydır tutuklu bulunan M.T.K.’nin, taksisi ile yolculuk yaptığı sırada kaydettiği bir başka görüntüde ise yanındaki arkadaşının kucağında, yeşil reçeteye tabi ve uyuşturucu etkisi bulunan çok sayıda ilaç kutusunu kaydettiği anlar yer aldı. İlaç kutularını okşayan arkadaşına, “Evet, Deniz bey ne düşünüyorsunuz?” diye soran M.T.K.’ye, arkadaşı, “Vallahi bu bebekler aç. Evde püskevit yok" diye yanıt verdi. Bunun üzerine M.T.K.'nin, “Orijinal haplarla sizlerleyiz” sözlerine ise Deniz isimli arkadaşının, “Orijinal buyurun arkadaşlar. Fırından çıktı taze taze” diye yanıt verdiği görüldü. Bir evde çekildiği anlaşılan görüntüde ise büyük bir kase içerisinde taş kokain, çevresindeki tabaklarda da ezilmiş ve toz haline getirilen kokainler dikkat çekti.

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