Yuh ki ne yuh! İdam edin bunları! Taksi şoförü, direksiyonu bırakıp bunu yaptı! Sizde hiç utanma yok mu?

Bursa E Tipi Kapalı Cezaevi’nde yaklaşık 8,5 aydır tutuklu bulunan M.T.K.’nin, taksisi ile yolculuk yaptığı sırada kaydettiği bir başka görüntüde ise yanındaki arkadaşının kucağında, yeşil reçeteye tabi ve uyuşturucu etkisi bulunan çok sayıda ilaç kutusunu kaydettiği anlar yer aldı. İlaç kutularını okşayan arkadaşına, “Evet, Deniz bey ne düşünüyorsunuz?” diye soran M.T.K.’ye, arkadaşı, “Vallahi bu bebekler aç. Evde püskevit yok" diye yanıt verdi. Bunun üzerine M.T.K.'nin, “Orijinal haplarla sizlerleyiz” sözlerine ise Deniz isimli arkadaşının, “Orijinal buyurun arkadaşlar. Fırından çıktı taze taze” diye yanıt verdiği görüldü. Bir evde çekildiği anlaşılan görüntüde ise büyük bir kase içerisinde taş kokain, çevresindeki tabaklarda da ezilmiş ve toz haline getirilen kokainler dikkat çekti.