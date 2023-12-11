2023-12-11 16:54:24 Yuh ki ne yuh! İdam edin bunları! Taksi şoförü, direksiyonu bırakıp bunu yaptı! Sizde hiç utanma yok mu?
Bursa'da durdurulan bir takside 60 gr taş kokain ele geçirildi. Tutuklanan taksi sürücüsü M.T.K .'nın İstanbul Boğazı'ndan otomobille geçerken direksiyonu bırakıp kokain çektiği görüntüler ortaya çıktı. Görüntüler sosyal medyada tepki çekerken sürücünün ifadesinde "Fiyatı, İzmir'e göre ucuz olduğu için ben de satın aldım. Yakalanmasaydım, araçta bulunan kokainleri ben kullanacaktım" dediği öğrenildi. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, 23 Mart’ta, İstanbul-İzmir otoyolu Bursa girişindeki kuzey gişelerinde rutin uygulama sırasında bir taksiyi durdurdu. Sürücü M.T.K.’nin tedirgin hareketlerinden şüphelenen polis araçta yaptığı aramada, bagaj, tavan döşemesi ve dikiz aynasının düğmelerinin bulunduğu bölümlerde, peçete, ıslak mendil ve şeffaf poşete sarılı halde, toplam 60 gram taş kokain ele geçirdi. Gözaltına alınan M.T.K. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.