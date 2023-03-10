2023-03-10 14:30:19 YSK'nın kararı Resmi Gazete'de! Hangi il kaç vekil çıkaracak?
Yüksek Seçim Kurulu, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından kendilerine iletilen son nüfus bilgileri ışığında, 2023 seçimlerinde illerin çıkaracağı milletvekili sayısı ile seçim çevrelerine ilişkin kararını açıkladı. Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı'nın ilan ettiği 31 Aralık 2022 yılı nüfus bilgilerinin dikkate alındığı belirtilen karara göre, 18'den fazla milletvekili çıkaracak iller İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa olarak kesinleştirildi.