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YSK'nın kararı Resmi Gazete'de! Hangi il kaç vekil çıkaracak?

2023-03-10 14:30:19
YSK'nın kararı Resmi Gazete'de! Hangi il kaç vekil çıkaracak?

Yüksek Seçim Kurulu, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından kendilerine iletilen son nüfus bilgileri ışığında, 2023 seçimlerinde illerin çıkaracağı milletvekili sayısı ile seçim çevrelerine ilişkin kararını açıkladı. Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı'nın ilan ettiği 31 Aralık 2022 yılı nüfus bilgilerinin dikkate alındığı belirtilen karara göre, 18'den fazla milletvekili çıkaracak iller İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa olarak kesinleştirildi.

#1
Foto - YSK'nın kararı Resmi Gazete'de! Hangi il kaç vekil çıkaracak?

İstanbul'un 98 milletvekili ile 3, Ankara'nın 36 milletvekili ile 3, İzmir'in 28 milletvekili ile 2 ve Bursa'nın da 20 milletvekili ile 2 seçim çevresine bölündüğü kaydedildi. Türkiye'nin 81 ilinin toplamda 600 milletvekili çıkaracağı vurgulandı. Kararda, deprem bölgesindeki Milletvekili sayılarının değişmediği de görüldü.

#2
Foto - YSK'nın kararı Resmi Gazete'de! Hangi il kaç vekil çıkaracak?

ADANA - 15

#3
Foto - YSK'nın kararı Resmi Gazete'de! Hangi il kaç vekil çıkaracak?

ADIYAMAN - 5

#4
Foto - YSK'nın kararı Resmi Gazete'de! Hangi il kaç vekil çıkaracak?

AFYONKARAHİSAR - 6

#5
Foto - YSK'nın kararı Resmi Gazete'de! Hangi il kaç vekil çıkaracak?

AĞRI - 4

#6
Foto - YSK'nın kararı Resmi Gazete'de! Hangi il kaç vekil çıkaracak?

AMASYA - 3

#7
Foto - YSK'nın kararı Resmi Gazete'de! Hangi il kaç vekil çıkaracak?

ANKARA - 36

#8
Foto - YSK'nın kararı Resmi Gazete'de! Hangi il kaç vekil çıkaracak?

ANTALYA - 17

#9
Foto - YSK'nın kararı Resmi Gazete'de! Hangi il kaç vekil çıkaracak?

ARTVİN - 2

#10
Foto - YSK'nın kararı Resmi Gazete'de! Hangi il kaç vekil çıkaracak?

AYDIN - 8

#11
Foto - YSK'nın kararı Resmi Gazete'de! Hangi il kaç vekil çıkaracak?

BALIKESİR - 9

#12
Foto - YSK'nın kararı Resmi Gazete'de! Hangi il kaç vekil çıkaracak?

BİLECİK - 2

#13
Foto - YSK'nın kararı Resmi Gazete'de! Hangi il kaç vekil çıkaracak?

BİNGÖL - 3

#14
Foto - YSK'nın kararı Resmi Gazete'de! Hangi il kaç vekil çıkaracak?

BİTLİS - 3

#15
Foto - YSK'nın kararı Resmi Gazete'de! Hangi il kaç vekil çıkaracak?

BOLU - 3

#16
Foto - YSK'nın kararı Resmi Gazete'de! Hangi il kaç vekil çıkaracak?

BURDUR - 3

#17
Foto - YSK'nın kararı Resmi Gazete'de! Hangi il kaç vekil çıkaracak?

BURSA - 20

#18
Foto - YSK'nın kararı Resmi Gazete'de! Hangi il kaç vekil çıkaracak?

ÇANAKKALE - 4

#19
Foto - YSK'nın kararı Resmi Gazete'de! Hangi il kaç vekil çıkaracak?

ÇANKIRI - 2

#20
Foto - YSK'nın kararı Resmi Gazete'de! Hangi il kaç vekil çıkaracak?

ÇORUM - 4

#21
Foto - YSK'nın kararı Resmi Gazete'de! Hangi il kaç vekil çıkaracak?

DENİZLİ - 7

#22
Foto - YSK'nın kararı Resmi Gazete'de! Hangi il kaç vekil çıkaracak?

DİYARBAKIR - 12

#23
Foto - YSK'nın kararı Resmi Gazete'de! Hangi il kaç vekil çıkaracak?

EDİRNE - 4

#24
Foto - YSK'nın kararı Resmi Gazete'de! Hangi il kaç vekil çıkaracak?

ELAZIĞ - 5

#25
Foto - YSK'nın kararı Resmi Gazete'de! Hangi il kaç vekil çıkaracak?

ERZİNCAN - 2

#26
Foto - YSK'nın kararı Resmi Gazete'de! Hangi il kaç vekil çıkaracak?

ERZURUM - 6

#27
Foto - YSK'nın kararı Resmi Gazete'de! Hangi il kaç vekil çıkaracak?

ESKİŞEHİR - 6

#28
Foto - YSK'nın kararı Resmi Gazete'de! Hangi il kaç vekil çıkaracak?

GAZİANTEP - 14

#29
Foto - YSK'nın kararı Resmi Gazete'de! Hangi il kaç vekil çıkaracak?

GİRESUN - 4

#30
Foto - YSK'nın kararı Resmi Gazete'de! Hangi il kaç vekil çıkaracak?

GÜMÜŞHANE - 2

#31
Foto - YSK'nın kararı Resmi Gazete'de! Hangi il kaç vekil çıkaracak?

HAKKARİ -3

#32
Foto - YSK'nın kararı Resmi Gazete'de! Hangi il kaç vekil çıkaracak?

HATAY - 11

#33
Foto - YSK'nın kararı Resmi Gazete'de! Hangi il kaç vekil çıkaracak?

ISPARTA - 4

#34
Foto - YSK'nın kararı Resmi Gazete'de! Hangi il kaç vekil çıkaracak?

MERSİN - 13

#35
Foto - YSK'nın kararı Resmi Gazete'de! Hangi il kaç vekil çıkaracak?

İSTANBUL - 98

#36
Foto - YSK'nın kararı Resmi Gazete'de! Hangi il kaç vekil çıkaracak?

İZMİR - 28

#37
Foto - YSK'nın kararı Resmi Gazete'de! Hangi il kaç vekil çıkaracak?

KARS - 3

#38
Foto - YSK'nın kararı Resmi Gazete'de! Hangi il kaç vekil çıkaracak?

KASTAMONU - 3

#39
Foto - YSK'nın kararı Resmi Gazete'de! Hangi il kaç vekil çıkaracak?

KAYSERİ - 10

#40
Foto - YSK'nın kararı Resmi Gazete'de! Hangi il kaç vekil çıkaracak?

KIRKLARELİ - 3

#41
Foto - YSK'nın kararı Resmi Gazete'de! Hangi il kaç vekil çıkaracak?

KIRŞEHİR - 2

#42
Foto - YSK'nın kararı Resmi Gazete'de! Hangi il kaç vekil çıkaracak?

KOCAELİ -14

#43
Foto - YSK'nın kararı Resmi Gazete'de! Hangi il kaç vekil çıkaracak?

KONYA - 15

#44
Foto - YSK'nın kararı Resmi Gazete'de! Hangi il kaç vekil çıkaracak?

KÜTAHYA - 5

#45
Foto - YSK'nın kararı Resmi Gazete'de! Hangi il kaç vekil çıkaracak?

MALATYA - 6

#46
Foto - YSK'nın kararı Resmi Gazete'de! Hangi il kaç vekil çıkaracak?

MANİSA - 10

#47
Foto - YSK'nın kararı Resmi Gazete'de! Hangi il kaç vekil çıkaracak?

KAHRAMANMARAŞ - 8

#48
Foto - YSK'nın kararı Resmi Gazete'de! Hangi il kaç vekil çıkaracak?

MARDİN - 6

#49
Foto - YSK'nın kararı Resmi Gazete'de! Hangi il kaç vekil çıkaracak?

MUĞLA - 7

#50
Foto - YSK'nın kararı Resmi Gazete'de! Hangi il kaç vekil çıkaracak?

MUŞ - 3

#51
Foto - YSK'nın kararı Resmi Gazete'de! Hangi il kaç vekil çıkaracak?

NEVŞEHİR - 3

#52
Foto - YSK'nın kararı Resmi Gazete'de! Hangi il kaç vekil çıkaracak?

NİĞDE -3

#53
Foto - YSK'nın kararı Resmi Gazete'de! Hangi il kaç vekil çıkaracak?

ORDU - 6

#54
Foto - YSK'nın kararı Resmi Gazete'de! Hangi il kaç vekil çıkaracak?

RİZE - 3

#55
Foto - YSK'nın kararı Resmi Gazete'de! Hangi il kaç vekil çıkaracak?

SAKARYA - 8

#56
Foto - YSK'nın kararı Resmi Gazete'de! Hangi il kaç vekil çıkaracak?

SAMSUN - 9

#57
Foto - YSK'nın kararı Resmi Gazete'de! Hangi il kaç vekil çıkaracak?

SİİRT - 3

#58
Foto - YSK'nın kararı Resmi Gazete'de! Hangi il kaç vekil çıkaracak?

SİNOP - 2

#59
Foto - YSK'nın kararı Resmi Gazete'de! Hangi il kaç vekil çıkaracak?

SİVAS - 5

#60
Foto - YSK'nın kararı Resmi Gazete'de! Hangi il kaç vekil çıkaracak?

TEKİRDAĞ - 8

#61
Foto - YSK'nın kararı Resmi Gazete'de! Hangi il kaç vekil çıkaracak?

TOKAT - 5

#62
Foto - YSK'nın kararı Resmi Gazete'de! Hangi il kaç vekil çıkaracak?

TRABZON - 6

#63
Foto - YSK'nın kararı Resmi Gazete'de! Hangi il kaç vekil çıkaracak?

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#64
Foto - YSK'nın kararı Resmi Gazete'de! Hangi il kaç vekil çıkaracak?

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#65
Foto - YSK'nın kararı Resmi Gazete'de! Hangi il kaç vekil çıkaracak?

UŞAK - 3

#66
Foto - YSK'nın kararı Resmi Gazete'de! Hangi il kaç vekil çıkaracak?

VAN - 8

#67
Foto - YSK'nın kararı Resmi Gazete'de! Hangi il kaç vekil çıkaracak?

YOZGAT - 4

#68
Foto - YSK'nın kararı Resmi Gazete'de! Hangi il kaç vekil çıkaracak?

ZONGULDAK - 5

#69
Foto - YSK'nın kararı Resmi Gazete'de! Hangi il kaç vekil çıkaracak?

AKSARAY - 4

#70
Foto - YSK'nın kararı Resmi Gazete'de! Hangi il kaç vekil çıkaracak?

BAYBURT - 1

#71
Foto - YSK'nın kararı Resmi Gazete'de! Hangi il kaç vekil çıkaracak?

KARAMAN -3

#72
Foto - YSK'nın kararı Resmi Gazete'de! Hangi il kaç vekil çıkaracak?

KIRIKKALE - 3

#73
Foto - YSK'nın kararı Resmi Gazete'de! Hangi il kaç vekil çıkaracak?

BATMAN - 5

#74
Foto - YSK'nın kararı Resmi Gazete'de! Hangi il kaç vekil çıkaracak?

ŞIRNAK - 4

#75
Foto - YSK'nın kararı Resmi Gazete'de! Hangi il kaç vekil çıkaracak?

BARTIN - 2

#76
Foto - YSK'nın kararı Resmi Gazete'de! Hangi il kaç vekil çıkaracak?

ARDAHAN - 2

#77
Foto - YSK'nın kararı Resmi Gazete'de! Hangi il kaç vekil çıkaracak?

IĞDIR - 2

#78
Foto - YSK'nın kararı Resmi Gazete'de! Hangi il kaç vekil çıkaracak?

YALOVA - 3

#79
Foto - YSK'nın kararı Resmi Gazete'de! Hangi il kaç vekil çıkaracak?

KARABÜK - 3

#80
Foto - YSK'nın kararı Resmi Gazete'de! Hangi il kaç vekil çıkaracak?

KİLİS - 2

#81
Foto - YSK'nın kararı Resmi Gazete'de! Hangi il kaç vekil çıkaracak?

OSMANİYE - 4

#82
Foto - YSK'nın kararı Resmi Gazete'de! Hangi il kaç vekil çıkaracak?

DÜZCE - 3

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Foto - YSK'nın kararı Resmi Gazete'de! Hangi il kaç vekil çıkaracak?

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