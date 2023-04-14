YSK'dan açıklama! Seçmenleri uyardı

Yüksek Seçim Kurulu tarafından 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimine ilişkin seçmenlerin dikkat edilmesi gereken durumları, kimin nerede oy kullanacağı, seçim güvenliğinin nasıl sağlanacağı ve seçim sonuçlarının nasıl ilan edileceği gibi konuların yer aldığı videolar yayınlandı. Videoların içeriği doğrultusunda, 'evet', 'tercih' mührünün basılmaması, birden fazla ittifaka, siyasi partiye veya adaya oy basılması, oy pusulasının bütünlüğü bozulacak şekilde yırtılması veya koparılması, oy pusulasının üzerine mühür dışında veya mühür yerine herhangi bir özel işaret, imza kaşesi veya parmak izi basılması, oy pusulasının belirgin bir şekilde özel olarak karalanması, çizilmesi veya işaretlenmesi, zarftan işaret anlamı taşıyan herhangi bir madde çıkması sonucunda oyun geçersiz sayılacağı bildirildi.