  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
5
YSK'dan açıklama! Seçmenleri uyardı

2023-04-14 18:02:17
YSK'dan açıklama! Seçmenleri uyardı

YSK'dan 14 Mayıs seçimlerinde hangi durumlarda oyların geçersiz sayılacağına ilişkin seçmenlere uyarı geldi. Seçimine ilişkin kimin nerede oy kullanacağı, seçim güvenliğinin nasıl sağlanacağı ve seçim sonuçlarının nasıl ilan edileceği gibi konular videolarla anlatıldı.

#1
Foto - YSK'dan açıklama! Seçmenleri uyardı

Yüksek Seçim Kurulu tarafından 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimine ilişkin seçmenlerin dikkat edilmesi gereken durumları, kimin nerede oy kullanacağı, seçim güvenliğinin nasıl sağlanacağı ve seçim sonuçlarının nasıl ilan edileceği gibi konuların yer aldığı videolar yayınlandı. Videoların içeriği doğrultusunda, 'evet', 'tercih' mührünün basılmaması, birden fazla ittifaka, siyasi partiye veya adaya oy basılması, oy pusulasının bütünlüğü bozulacak şekilde yırtılması veya koparılması, oy pusulasının üzerine mühür dışında veya mühür yerine herhangi bir özel işaret, imza kaşesi veya parmak izi basılması, oy pusulasının belirgin bir şekilde özel olarak karalanması, çizilmesi veya işaretlenmesi, zarftan işaret anlamı taşıyan herhangi bir madde çıkması sonucunda oyun geçersiz sayılacağı bildirildi.

#2
Foto - YSK'dan açıklama! Seçmenleri uyardı

'Seçim güvenilirliği ve şeffaflık konularının yer aldığı videoda; oyların kullanılması, sayılması ve tutanağa geçirilmesinde 7 kişilik sandık kurulunun 5 üyesinin, o ilçede en çok oy alan siyasi partiler tarafından belirlendiği, sandık kurulu tarafından tutanak altına alındığı belirtildi. Tutanağın bir örneğinin de siyasi partilere verildiği vurgulandı. Tutanağın hemen orada vatandaşların göreceği şekilde asıldığı belirtildi. Oyların Seçim Bilişim Sistemi'ne (SEÇSİS) girilmesi ve birleştirilmesinin de ilçe seçim kurullarında siyasi parti temsilcileri huzurunda gerçekleştiği kaydedildi. SEÇSİS'e girilen bu verilerin YSK'ya ulaştığı, eş zamanlı olarak seçime katılan siyasi partilerle paylaşıldığı ifade edildi.

#3
Foto - YSK'dan açıklama! Seçmenleri uyardı

'Seçim sonuçlarının ilanı' başlıklı videoda ise sandık kurulunca düzenlenen imzalı ve mühürlü sandık sonuç tutanağının bir suretinin sandığın kurulduğu yere asıldığı, birer suretinin de sandık kurulunda görev yapan siyasi parti üyeleri ve müşahitlere verildiği kaydedildi. Sandık sonu tutanakların düzenlenmesinden sonra ilçe ve il birleştirme tutanaklarının siyasi parti temsilcilerinin huzurunda düzenlendiği ve eş zamanlı olarak siyasi partiler ile paylaşıldığı vurgulandı.

#4
Foto - YSK'dan açıklama! Seçmenleri uyardı

Seçim sonuçlarının kesinleşmesinden sonra tüm sandık sonuçlarının ve ıslak imza tutanaklarının YSK'nın internet adresinden vatandaşların erişimine açıldığı vurgulandı.

İstanbul’a 150 milyon euro kazandıracak
Spor

İstanbul’a 150 milyon euro kazandıracak

UEFA Şampiyonlar Ligi finali 10 Haziran’da İstanbul’da oynanacak. Uzmanlara göre final maçının İstanbul'a getirisi 150 milyon euro (3.1 mily..
İYİ Partili adayın FETÖ'ye övgü dolu sözleri ortaya çıkınca...
Siyaset

İYİ Partili adayın FETÖ'ye övgü dolu sözleri ortaya çıkınca...

Seçimlere sayılı günler kala İYİ Parti Elazığ 1. sıra milletvekili adayı İrfan Sönmez'in geçmişte FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'i 'Allah dost..
Hilal Kaplan vurdu, gol oldu! Topu tam 90'a taktı
Medya

Hilal Kaplan vurdu, gol oldu! Topu tam 90'a taktı

Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı gemisi ve Türkiye'nin en büyük askeri gemisi olan TCG Anadolu, şanına yakışan bir törenle hizmete g..
Mansur Yavaş hakkında suç duyurusu
Gündem

Mansur Yavaş hakkında suç duyurusu

Ankara Büyükşehir Belediyesi Birinci Başkan Vekili Fatih Ünal, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve bazı belediye yetkilileri hakkınd..
Kadirli’ye bisiklet yolu yaptırılacak
Ekonomi

Kadirli’ye bisiklet yolu yaptırılacak

Osmaniye Kadirli Belediyesi ilçe merkezine bisiklet yolu yapımı için ihaleye çıktı.
Kılıçdaroğlu'na kapak üstüne kapak! Bay Kemal eşekten düşmüşe dönecek
Medya

Kılıçdaroğlu'na kapak üstüne kapak! Bay Kemal eşekten düşmüşe dönecek

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, "Kürt sorunu"nu çözmeye kararlı olduğunu belirten Kemal Kılıçdaroğlu'nu çok fena ti'ye aldı. ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23