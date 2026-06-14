Yaklaşık iki asırlık geçmişe sahip değirmen, yağışların ardından yeniden güçlenen su kaynakları sayesinde hareketlenirken, bölge halkının getirdiği mısırları doğal yöntemlerle öğütüyor. Ancak bu yapı yalnızca bir üretim merkezi değil; aynı zamanda Anadolu’nun köklü yaşam kültürünün yaşayan bir tanığı olarak dikkat çekiyor. Mahalle sakinlerinin “Gezgin Onur” olarak tanıdığı Onur Çınar, çocukluğundan beri içinde büyüdüğü değirmeni bugün büyük bir özveriyle işletiyor. Ailesinden miras kalan yapıyı korumayı bir sorumluluk olarak gördüğünü belirten Çınar, tarihi değirmenin sadece kendi ailesine değil, tüm bölgeye ait bir değer olduğunu ifade ediyor.