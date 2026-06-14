  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Tarihi 200 yıllık dönen değirmen Toroslar’ın Kalbinde iki asırdır ayakta duruyor Pürüzsüz bir cilt için pirinç deneyin: En güçlü doğal kolajen! Botoks yerine alternatif... Doğal reçete Tanıtımı yapıldı! Elektrikli otomobilde devrim gibi şarj sistemi Ormanlara akın ettiler Sezon açıldı mangalcılar araziye yayıldı OYAK’ın 65. Yıl Coşkusu: Dragos Sahilinde Tek Yürek Oldu AFAD'dan 'sarı kodlu' uyarı! Sağanak geliyor İmamların yürek yakan görüntüleri ortaya çıktı Avustralya maçına saatler kala Milli Takım kampında skandal: 3 futbolcu balkonda gizlice kameraya alındı Aziz Başkan ne yapacak peki? Ederson karar aşamasında: Ailesiyle görüşüyor bile
#1
Foto - Tarihi 200 yıllık dönen değirmen Toroslar’ın Kalbinde iki asırdır ayakta duruyor

Toros Dağları’nın eteklerinden süzülen berrak sular, Mersin’in Anamur ilçesindeki 200 yıllık bir geleneği bugün hâlâ ayakta tutuyor. Güngören Mahallesi’nde bulunan tarihi su değirmeni, teknolojinin hızla değiştirdiği üretim anlayışına rağmen geçmişin izlerini koruyarak dönmeye devam ediyor.

#2
Foto - Tarihi 200 yıllık dönen değirmen Toroslar’ın Kalbinde iki asırdır ayakta duruyor

Yaklaşık iki asırlık geçmişe sahip değirmen, yağışların ardından yeniden güçlenen su kaynakları sayesinde hareketlenirken, bölge halkının getirdiği mısırları doğal yöntemlerle öğütüyor. Ancak bu yapı yalnızca bir üretim merkezi değil; aynı zamanda Anadolu’nun köklü yaşam kültürünün yaşayan bir tanığı olarak dikkat çekiyor. Mahalle sakinlerinin “Gezgin Onur” olarak tanıdığı Onur Çınar, çocukluğundan beri içinde büyüdüğü değirmeni bugün büyük bir özveriyle işletiyor. Ailesinden miras kalan yapıyı korumayı bir sorumluluk olarak gördüğünü belirten Çınar, tarihi değirmenin sadece kendi ailesine değil, tüm bölgeye ait bir değer olduğunu ifade ediyor.

#3
Foto - Tarihi 200 yıllık dönen değirmen Toroslar’ın Kalbinde iki asırdır ayakta duruyor

Bir zamanlar köy ekonomisinin can damarı olan değirmenlerin önünde uzun kuyruklar oluşurdu. İnsanlar ürünlerini öğütmek için sıra beklerken sohbet eder, günlük yaşamın paylaşımını burada gerçekleştirirdi. Bugün ise geçmişteki hareketlilik büyük ölçüde azalmış olsa da değirmenin çarkları kültürel hafızayı canlı tutmayı sürdürüyor. Güngören Mahallesi Muhtarı Murat Tere’ye göre göç ve kuraklık, bu tarihi mirasın geleceğini tehdit eden en büyük sorunlar arasında yer alıyor. Azalan tarımsal üretim ve genç nüfusun köylerden uzaklaşması, değirmenlerin yaşamasını zorlaştırıyor. Buna rağmen mahallede ayakta kalmayı başaran iki tarihi su değirmeni, geçmişle gelecek arasında güçlü bir köprü kuruyor.

#4
Foto - Tarihi 200 yıllık dönen değirmen Toroslar’ın Kalbinde iki asırdır ayakta duruyor

Uzmanlara göre bu tür yapılar yalnızca mimari eser olarak değil, kırsal yaşamın üretim kültürünü yansıtan önemli bu unsurlar korunmalı. Çünkü değirmen taşlarının arasında yalnızca mısır değil; emek, dayanışma ve yüzyılların birikimi de öğütülüyor.

#5
Foto - Tarihi 200 yıllık dönen değirmen Toroslar’ın Kalbinde iki asırdır ayakta duruyor

Toroslar’dan gelen suyun gücüyle dönmeye devam eden tarihi değirmen, bugün Onur Çınar’ın çabalarıyla yaşamını sürdürürken, Anadolu’nun köklü geleneklerine sahip çıkmanın da simgesi olarak varlığını koruyor. Her dönüşünde geçmişin sesini bugüne taşıyan değirmen, modern dünyanın ortasında zamana meydan okuyan nadir değirmen biri olmayı sürdürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ankara'daki Etimesgut Havalimanı yeni adıyla 15 Haziran'da açılacak
Gündem

Ankara'daki Etimesgut Havalimanı yeni adıyla 15 Haziran'da açılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, gelecek ay yapılacak NATO Zirvesi'nde de kullanılacak Etimesgut Havalimanı'nın "Ankara Hava..
Göztepe’de Cisse sesleri
Spor

Göztepe’de Cisse sesleri

Göz Göz'ün, bonservisi elinde olan ve son olarak Macaristan’ın köklü kulüplerinden Ferencvaros’ta forma giyen 30 yaşındaki deneyimli savunma..
A Milli Takım kampında skandal görüntü! İddia Türkiye'yi salladı
Spor

A Milli Takım kampında skandal görüntü! İddia Türkiye'yi salladı

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Çağlar Söyüncü'nün A Milli Takım kampında sigara içerken görüntülendiği öne sürülen video futbol gündemine o..
Şara'dan alçak iddiaya yalanlama
Dünya

Şara'dan alçak iddiaya yalanlama

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, ortaya atılan "Suriye'nin Lübnan'a müdahale edeceği" yönündeki iddiaları yalanladı.

Kişisel Verileri Paylaşıldı, Dava Açtı: Bu Kez 30 Bin Lira Vekâlet Ücretiyle Karşılaştı
Gündem

Kişisel Verileri Paylaşıldı, Dava Açtı: Bu Kez 30 Bin Lira Vekâlet Ücretiyle Karşılaştı

Bolu’da yerel hayvan koruma görevlisi Elif Sarıhan, kişisel bilgilerinin resmi bir yazının dağıtım listesinde açık şekilde paylaşıldığını be..
Satılık 15 vekili ne çabuk unuttun! Namusu şimdi mi hatırladın Müsavat?
Gündem

Satılık 15 vekili ne çabuk unuttun! Namusu şimdi mi hatırladın Müsavat?

2018'in Nisan ayında CHP'li 15 vekilin kilitli kapılar ardında yapılan pazarlıklarla istifa ederek İYİ Parti'ye katıldığını çok çabuk unutan..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23