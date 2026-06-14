Bulaşık deterjanı yetmiyor ise küçük bir parça alüminyum folyo atın: Her şey ilk günkü gibi olacak

Bulaşık makinesini kullanan herkes bardakalrın, tabakların ya da diğer eşyaların parıl parıl parlamasını ister. Ancak şebeke suyunun kireci, deterjan kalıntıları ve zamanın yıpratıcı etkisi nedeniyle özellikle cam ve metal eşyalar üzerinde puslu, mat bir tabaka oluşur. Son dönemde pratik ev ve temizlik tüyoları arasında en çok konuşulan ise bu sorunu kökten çözmeyi vaat ediyor: Alüminyum folyo. Peki, hiçbir temizlik özelliği yokmuş gibi görünen bir parça folyo, bulaşık makinesinde nasıl bir şey yapıyor? İşte makinenizi her açtığınızda gözlerinizi kamaştıracak her şeyin detayları