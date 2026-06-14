Bulaşık deterjanı yetmiyor ise küçük bir parça alüminyum folyo atın: Her şey ilk günkü gibi olacak
Bulaşık makinesini kullanan zamanla matlaşan bardaklar, leke kalan çatal bıçaklar herkesin ortak sorunu. Pahalı parlatıcılara ve kimyasal temizleyicilere rağmen istediğiniz sonucu alamıyorsanız, sosyal medyada temizlik tüyoları arasında hızla yayılan bu sıra dışı yönteme kulak verin. Tek yapmanız gereken, bulaşık makinenizin çatal-bıçak sepetine küçük bir parça alüminyum folyo atmak! İşte bulaşıklarınızı ilk günkü ışıltısına kavuşturan ekonomik temizlik hilesi...