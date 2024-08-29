2024-08-29 11:26:30 Youtuber Fatih Altaylı Galatasaray’ı kaynatmaya kararlı! Yönetim hala sessiz…’Karaborsa' iddialarında 3 ismi hedef gösterdi
Gazeteci Fatih Altaylı, son günlerde büyük tartışmalara neden olarak Galatasaray'daki 'karaborsa' iddialarıyla yeni açıklamalar yaptı. Sarı-kırmızılılarda yönetim kurulu üyesi Ali Yüce'nin istifasının perde arkasını anlatan Altaylı, 'karaborsa' iddialarında adı geçen 'Eray Yazgan’ın Alper Narman’ın ve Bora Bahçetepe’nin banka hesabına bakılsın' dedi. Yönetime seslenen Altaylı, iddiaların araştırılması için bu işlerde uzman bir şirketle anlaşılmasını istedi ve masrafları kendi karşılayacağını söyledi.