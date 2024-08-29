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Spor
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Youtuber Fatih Altaylı Galatasaray’ı kaynatmaya kararlı! Yönetim hala sessiz…’Karaborsa' iddialarında 3 ismi hedef gösterdi

2024-08-29 11:26:30
Youtuber Fatih Altaylı Galatasaray’ı kaynatmaya kararlı! Yönetim hala sessiz…’Karaborsa' iddialarında 3 ismi hedef gösterdi

Gazeteci Fatih Altaylı, son günlerde büyük tartışmalara neden olarak Galatasaray'daki 'karaborsa' iddialarıyla yeni açıklamalar yaptı. Sarı-kırmızılılarda yönetim kurulu üyesi Ali Yüce'nin istifasının perde arkasını anlatan Altaylı, 'karaborsa' iddialarında adı geçen 'Eray Yazgan’ın Alper Narman’ın ve Bora Bahçetepe’nin banka hesabına bakılsın' dedi. Yönetime seslenen Altaylı, iddiaların araştırılması için bu işlerde uzman bir şirketle anlaşılmasını istedi ve masrafları kendi karşılayacağını söyledi.

#1
Foto - Youtuber Fatih Altaylı Galatasaray’ı kaynatmaya kararlı! Yönetim hala sessiz…’Karaborsa' iddialarında 3 ismi hedef gösterdi

Galatasaray Spor Kulübü'nde, "karaborsa" iddiaları ve iddialar çerçevesinde yaşanan tartışmaların yankıları devam ediyor. Bazı yöneticilerin söz konusu metne onay vermediği halde metnin altında imzalarının yer almasına tepki gösterdiği belirtilirken; yönetim kurulu üyesi Ali Yüce, yaşananlardan sonra istifa ettiğini açıkladı.

#2
Foto - Youtuber Fatih Altaylı Galatasaray’ı kaynatmaya kararlı! Yönetim hala sessiz…’Karaborsa' iddialarında 3 ismi hedef gösterdi

Youtuberlık yapmaya başlayan ve Galatasaray Kongre Üyesi Fatih Altaylı, hem Yüce'nin istifasını, hem karaborsa iddialarında adı geçen isimleri hem de dünkü kritik yönetim kurulu toplantısının detaylarını kendi YouTube kanalında anlattı.

#3
Foto - Youtuber Fatih Altaylı Galatasaray’ı kaynatmaya kararlı! Yönetim hala sessiz…’Karaborsa' iddialarında 3 ismi hedef gösterdi

*Bir gece önce Galatasaray Spor Kulübü yönetiminin ve içindeki birtakım karaborsacılar ve bunların hamisi konumundaki başkan ya da başkanın patronu konumundaki karaborsa çetesi benim ve Hayri Kozak’ın aleyhine bir bildiri yayımlattılar. Bu bildiri yayımlanırken aslında yönetim kurulu üyelerinin pek azının haberi vardı ancak tamamının imzası atıldı altına. Ve yönetim kurulunun haysiyetli olan üyeleri dediler ki “Bizim bu karardan haberimiz yok, bu metnin altına imza atmaya kabul etmedik, bu metni özellikle de böyle önemli bir maçın olduğu akşam niye yayımlıyorsunuz?” dediler ama cevap alamadılar.

#4
Foto - Youtuber Fatih Altaylı Galatasaray’ı kaynatmaya kararlı! Yönetim hala sessiz…’Karaborsa' iddialarında 3 ismi hedef gösterdi

*Ali Yüce, o sırada istifaya karar vermişti ama maçın önüne geçmemek için, takım kötü etkilenmesin diye istifasını düne erteledi ve dün öğleden sonra istifa etti, akşam da yönetim kuruluna katılarak son kez oradaki ahlaki zafiyet içerisinde olduğunu düşündüğü insanlara karşı sert bir konuşma yaptı. Bugünkü Galatasaray yönetiminde en güvendiğim adam Ali Yüce’ydi. Çünkü ciddi, işini iyi bilen, kendi meslek hayatında da başarılı bir adamdı. Yönetim kurulu 10 birimse eğer bunun 6 birimi Ali Yüce’dir.

#5
Foto - Youtuber Fatih Altaylı Galatasaray’ı kaynatmaya kararlı! Yönetim hala sessiz…’Karaborsa' iddialarında 3 ismi hedef gösterdi

*Yönetimde bir de adam diyebileceğim Niyazi Yelkencioğlu’dur. Ama Niyazi daha yumuşak kalpli bir adam olduğu için Ali Yüce kadar prensipli davranamayabilir ve istifa edemeyebilir ama onun da bu yapılan rezaletten bu olan bitenden çok memnun olduğunu düşünmüyorum. Bu ikisi dışında zaten yönetimde pek de adam görmüyorum.

#6
Foto - Youtuber Fatih Altaylı Galatasaray’ı kaynatmaya kararlı! Yönetim hala sessiz…’Karaborsa' iddialarında 3 ismi hedef gösterdi

*İşin vahimlerinden birini daha söyleyeyim. Ali Yüce’nin babası Ahmet Yüce, çok eski tanıdığım ve dostumdur. Kendisiyle Galatasaray meselesinde çok karşı karşıya gelmişliğimiz vardır sebebi de Dursun Özbek’tir. Ahmet Yüce Dursun Özbek’in en önemli destekçilerinden biriydi yıllarca. Ahmet Yüce de çalışanlarına her yıl 26 maaş ikramiye vermekle ünlü iyilik timsali patrondur. Çok da iyi bir insandır.

#7
Foto - Youtuber Fatih Altaylı Galatasaray’ı kaynatmaya kararlı! Yönetim hala sessiz…’Karaborsa' iddialarında 3 ismi hedef gösterdi

*Yönetim kurulunda eski “Adnancı” ve Acun Ilıcalı’nın has adamı olan Bora Bahçetepe diye biri var. Ahmet Yüce her maçta çok sayıda bilet alıp arkadaşlarına dağıtır, diyor ki “Ahmet Yüce’nin karaborsa yapmadığı ne malum aldığı biletlerle”… Yani Ahmet Yüce o Bora Bahçetepe denen “Adnancı” artığını 750 kere satın alır 750 kere satar kazandığı parayı da bahşiş diye bırakır. Bu Adnancı artığı Ahmet Yüce’ye böyle bir şey söylüyor çünkü oğlu ilkeli davranıp istifa etti diye. Ali Yüce ilkeleri dışında değil babasını ağa babasını tanımaz. Böyle bir terbiyesizlik yapıyorlar.

#8
Foto - Youtuber Fatih Altaylı Galatasaray’ı kaynatmaya kararlı! Yönetim hala sessiz…’Karaborsa' iddialarında 3 ismi hedef gösterdi

*Bana sorarsan bugünkü Galatasaray yönetimi bitiktir. Bak şunu söylüyorum sana, şimdi duyuyoruz, bu olayı örtbas etmek için divan kurulunun ihtiyar heyetinden bir heyet oluşturup bunlara bir sözde soruşturma yapıp konuyu kapatacaklar. *Başına da İrfan Aktar’ı koyacaklarmış. İrfan Aktar, divan başkanlığı döneminde Dursun Özbek’in en sıkı destekçilerinden biriydi ve Dursun Özbek’i güvensizlik oyuyla devirmek isteyen üyelerin hazırlamış olduğu dilekçeleri kabul etmeyerek Galatasaray ananelerine aykırı davranmış bir adamdır. Başına onun getirildiği bir komisyonla ve hiç alakası olmayan ,nsanlarla sözde bir soruşturma yaparak konuyu kapamak istiyorlar.

#9
Foto - Youtuber Fatih Altaylı Galatasaray’ı kaynatmaya kararlı! Yönetim hala sessiz…’Karaborsa' iddialarında 3 ismi hedef gösterdi

*Soruşturma öyle yapılmaz, bu işleri araştırmak konusunda uzman kuruluşlar vardır. Onlardan biriyle anlaşırsın, onlar gelir her türlü hem polisiye hem maliye her açıdan bakarlar ortaya bir rapor çıkarırlar. Yönetime hodri meydan, parasını ben cebimden vereceğim öyle bir şirketle anlaşsınlar parayı ben ödeyeceğim. Hadi bakalım araştırsınlar kim hırsız kim değil ortaya çıksın. *Şoförlerin telefonlarını, banka hesaplarını, birtakım yöneticilerin banka ve maliye hesaplarına bu işlerden sorumlu aracı birtakım kişilerin banka hesaplarına, isimleri bizde mevcut, bir girilsin bakalım neler çıkıyor ortaya. Bunların Erden Timur rahatsızlığı bu yüzdendi. Erden Timur varken bu işleri bu kadar rahat kotaramayacaklarını düşünüyorlardı. Dursun Özbek’le birlikte bu işi çok daha rahat yaptıklarını fark ettiler, o yüzden Erden Timur’u yedirdiler şimdi at koşturuyorlar. Dursun Özbek de sütten çıkmış ak kaşık değil ama bizde yalan yok.

#10
Foto - Youtuber Fatih Altaylı Galatasaray’ı kaynatmaya kararlı! Yönetim hala sessiz…’Karaborsa' iddialarında 3 ismi hedef gösterdi

*Eray Yazgan’ın Alper Narman’ın ve Bora Bahçetepe’nin banka hesabına bakılsın. Kaç lira vergi ödemişler, mal varlıklarıyla ödedikleri vergi, şirketlerinin durumuyla sahip oldukları servet orantılı mı en azından buna baksınlar. Kara paranın aklanmasına yönelik kanun, MASAK'la ilgili birtakım araştırmalar bunların ne halt ettiğini ortaya koyabilir. Ben maliyeye bir dilekçe hazırlayıp yollayacağım zaten bu kişilerle ilgili olarak.

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