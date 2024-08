Youtuber Fatih Altaylı Galatasaray’ı kaynatmaya kararlı! Yönetim hala sessiz…’Karaborsa' iddialarında 3 ismi hedef gösterdi

*Soruşturma öyle yapılmaz, bu işleri araştırmak konusunda uzman kuruluşlar vardır. Onlardan biriyle anlaşırsın, onlar gelir her türlü hem polisiye hem maliye her açıdan bakarlar ortaya bir rapor çıkarırlar. Yönetime hodri meydan, parasını ben cebimden vereceğim öyle bir şirketle anlaşsınlar parayı ben ödeyeceğim. Hadi bakalım araştırsınlar kim hırsız kim değil ortaya çıksın. *Şoförlerin telefonlarını, banka hesaplarını, birtakım yöneticilerin banka ve maliye hesaplarına bu işlerden sorumlu aracı birtakım kişilerin banka hesaplarına, isimleri bizde mevcut, bir girilsin bakalım neler çıkıyor ortaya. Bunların Erden Timur rahatsızlığı bu yüzdendi. Erden Timur varken bu işleri bu kadar rahat kotaramayacaklarını düşünüyorlardı. Dursun Özbek’le birlikte bu işi çok daha rahat yaptıklarını fark ettiler, o yüzden Erden Timur’u yedirdiler şimdi at koşturuyorlar. Dursun Özbek de sütten çıkmış ak kaşık değil ama bizde yalan yok.