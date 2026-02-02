Yorgunluğunuzun sebebi bu olabilir! Bu gıdaları sakın birlikte tüketmeyin

Acıbadem Adana Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Çisem Gündüz demir eksikliğinin çabuk yorulma, halsizlik, baş dönmesi, odaklanma problemleri, çarpıntı, soluk beniz görünümü, saç dökülmesi ve tırnaklarda yıpranma gibi sorunlarla kendini gösterdiğini belirterek, "Bu belirtiler yoğun yaşandığında kişiler bunu iş temposunun yoğunluğu gibi nedenlerle olduğunu düşünebilirler. Ancak bu belirtiler, demir düşüklüğünü de işaret eder. Bunlardan emin olmanın tek yolu, bir doktora başvurmak ve gerekli kan tahlillerini yaptırmaktır" uyarısında bulundu.