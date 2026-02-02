  • İSTANBUL
Sağlık
8
Yeniakit Publisher
Yorgunluğunuzun sebebi bu olabilir! Bu gıdaları sakın birlikte tüketmeyin
IHA

Yorgunluğunuzun sebebi bu olabilir! Bu gıdaları sakın birlikte tüketmeyin

Gün boyu geçmeyen halsizlik, çabuk yorulma ve odaklanma sorunlarının arkasında farkında olmadan yapılan basit bir beslenme hatası yatıyor...

#1
Foto - Yorgunluğunuzun sebebi bu olabilir! Bu gıdaları sakın birlikte tüketmeyin

Sürekli yorgun hissetmenizin nedeni yoğun tempo değil, demir emilimini engelleyen yanlış besin eşleşmeleri olabilir.

#2
Foto - Yorgunluğunuzun sebebi bu olabilir! Bu gıdaları sakın birlikte tüketmeyin

Acıbadem Adana Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Çisem Gündüz demir eksikliğinin çabuk yorulma, halsizlik, baş dönmesi, odaklanma problemleri, çarpıntı, soluk beniz görünümü, saç dökülmesi ve tırnaklarda yıpranma gibi sorunlarla kendini gösterdiğini belirterek, "Bu belirtiler yoğun yaşandığında kişiler bunu iş temposunun yoğunluğu gibi nedenlerle olduğunu düşünebilirler. Ancak bu belirtiler, demir düşüklüğünü de işaret eder. Bunlardan emin olmanın tek yolu, bir doktora başvurmak ve gerekli kan tahlillerini yaptırmaktır" uyarısında bulundu.

#3
Foto - Yorgunluğunuzun sebebi bu olabilir! Bu gıdaları sakın birlikte tüketmeyin

Demirin bağışıklık sistemi, kas fonksiyonları ve zihinsel performans üzerinde önemli rol oynadığını ve kanda düşük çıkması durumunda hayvansal ve bitkisel kaynaklardan demir alınabileceğini belirten Gündüz, "Kırmızı et, karaciğer ve yumurta demirin yüksek olduğu hayvansal kaynaklardır. Kuru baklagiller ise bitkisel kaynaklı demir sağlar" diye konuştu.

#4
Foto - Yorgunluğunuzun sebebi bu olabilir! Bu gıdaları sakın birlikte tüketmeyin

Kahvaltıda yumurta tüketmenin hem güne iyi başlamak hem de günlük protein ihtiyacını karşılamak için önemli olduğuna dikkat çeken Gündüz, "Yumurtanın içindeki demirin emilimini artırabilmek için yanında bir C vitamini kaynağı tüketmek gerekir. Yani mevsimine göre kırmızı kapya biber, kivi, mandalina, maydanoz, nane, dereotu gibi yeşil yapraklı sebzeler tüketmek demirin emilimini artıracaktır" ifadelerini kullandı.

#5
Foto - Yorgunluğunuzun sebebi bu olabilir! Bu gıdaları sakın birlikte tüketmeyin

Izgara köftenin yanına eklenecek bol limonlu salatanın da demir alımını pozitif yönde etkileyeceğini aktaran Gündüz, "Özellikle hindi, balık ve deniz ürünleri zengin birer demir kaynağıdır. Kuruyemişler ve özellikle kurutulmuş meyveler demir oranı yüksek gıdalardır" diye konuştu.

#6
Foto - Yorgunluğunuzun sebebi bu olabilir! Bu gıdaları sakın birlikte tüketmeyin

Demir eksikliğinin özellikle adet gören kadınlarda, ergenlik dönemine girmiş kız çocuklarında, emziren ve hamile kadınlarda daha sık görülebildiğine dikkat çeken Gündüz, "Demir içeriği yüksek bir diğer besin de pekmezdir. Pekmezin 1 tatlı kaşığında 1 miligram demir bulunur. C vitamininden yüksek portakal ile birlikte tüketildiğinde demir emilimi de artar. Ancak pekmez kalorili bir yiyecek olduğundan porsiyon kontrolü yaparak tüketilmeli" diye konuştu.

#7
Foto - Yorgunluğunuzun sebebi bu olabilir! Bu gıdaları sakın birlikte tüketmeyin

Toplumda çay ve kahve tüketiminin oldukça yaygın olduğunu anlatan Gündüz, "Demir içeren öğünlerden hemen sonra çay ve kahve tüketimi demir emilimini azaltabilir. Bu içecekleri ana öğünden en az 1 saat sonra tüketmek daha doğru olur"diyerek sözlerini tamamladı.

