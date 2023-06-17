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Yöre halkının tek geçim kaynağı! Kilosu 150 TL'den satılıyor

2023-06-17 19:08:18
Yöre halkının tek geçim kaynağı! Kilosu 150 TL'den satılıyor

Erzurum'da dut hasadı yapıldı ve pekmezler kaynatılmaya başladı.

#1
Foto - Yöre halkının tek geçim kaynağı! Kilosu 150 TL'den satılıyor

Erzurum’un Uzundere ilçesinde dut hasadı yapıldı. Geleneksel, şifa deposu dut pekmezi yapımına başlandı.

#2
Foto - Yöre halkının tek geçim kaynağı! Kilosu 150 TL'den satılıyor

Erzurum'un Uzundere ilçesinde dutlar yetişti, hasat yapıldı. Erzurum bölgesinin olmazsa olmazı dut pekmezi yapımı başladı. Bölgede pekmez yüzde 100 doğal ve el emeği ile yapılıyor.

#3
Foto - Yöre halkının tek geçim kaynağı! Kilosu 150 TL'den satılıyor

Yılda yüzlerce ton üretilen dut pekmezi Uzundere ve çevre ilçelerde yöre halkı tarafından gece gündüz üretilmeye devam ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sıkça bahsetmiş olduğu Erzurum dut pekmezi Türkiye’nin her yerinden talep görüyor.

#4
Foto - Yöre halkının tek geçim kaynağı! Kilosu 150 TL'den satılıyor

Üreticiler siparişlere yetişemiyorlar. Yöre halkı ürünlerini ürettiği gibi anında satıyor. Ellerinde pekmez kalmayan halk üretimi her geçen yıl arttırmak zorunda kalıyor.

#5
Foto - Yöre halkının tek geçim kaynağı! Kilosu 150 TL'den satılıyor

Bu sene kilosu 150 TL den satılan dut pekmezi yöre halkının tek geçim kaynağı oldu. Binbir derde deva olan pekmezin yanı sıra pestil, köme gibi ürünlerde el yapımı olarak üretilip halka sunuluyor.

#6
Foto - Yöre halkının tek geçim kaynağı! Kilosu 150 TL'den satılıyor

#7
Foto - Yöre halkının tek geçim kaynağı! Kilosu 150 TL'den satılıyor

#8
Foto - Yöre halkının tek geçim kaynağı! Kilosu 150 TL'den satılıyor

#9
Foto - Yöre halkının tek geçim kaynağı! Kilosu 150 TL'den satılıyor

#10
Foto - Yöre halkının tek geçim kaynağı! Kilosu 150 TL'den satılıyor

#11
Foto - Yöre halkının tek geçim kaynağı! Kilosu 150 TL'den satılıyor

#12
Foto - Yöre halkının tek geçim kaynağı! Kilosu 150 TL'den satılıyor

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