Yönetim bayram edecek bayram... Orkun gol atamadı ama diğer verileri harika
Yönetim bayram edecek bayram... Orkun gol atamadı ama diğer verileri harika

Beşiktaş'ın flaş transferi Orkun Kökçü henüz Siyah-Beyazlı forma altında gol sevinci yaşayamadı. Ancak oyun içindeki etkinliği gerçekten üst seviyede...

Beşiktaş yaz döneminde Benfica'dan Orkun Kökçü'yü kiralamıştı. İki kulüp arasındaki anlaşmaya göre; Siyah-Beyazlılar sezon sonunda Portekiz ekibine 30 milyon euro ödeyerek milli futbolcunun tapusunu alacak. 25 yaşındaki oyuncunun mukavelesi ise 30 Haziran 2020 tarihine kadar geçerli olacak.

1.75 boyundaki futbolcu bu sezon Beşiktaş'la 14 lig maçına çıktı. 3 asisti var. Henüz golle buluşamadı (bütün kulvarlar dahil). Orkun'un sezonun ilk yarısındaki istatistikleri ve ligdeki diğer defansif orta sahalara göre sıralaması ise şöyle (Ortalama):

1 Golle Biten Atak Aksiyonunda Bulunma (birinci) 2.09 Şut Pası (birinci) 1.36 Başarılı Dripling (birinci) 0.91 Üçüncü Bölgede Başarılı Dripling (birinci) 0.64 Kilit Pas (birinci) 0.15 Asist Beklentisi (ikinci) 0.64 İsabetli Şut (ikinci) 7.36 Üçüncü Bölgeye İsabetli Pas (üçüncü)

Orkun Kökçü kağıt üzerinde defansif orta saha olarak gözükmese de maçlarda ağırlıklı olarak bu görevi yaptı. Comparisonator Türkçe'nin verilerine göre; milli futbolcu bu sezon d defansif orta saha, merkez orta saha, ofansif orta saha olarak şans buldu.

