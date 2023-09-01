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Yaşam
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Yolunu kaybeden kirpi bakın nerede bulundu

2023-09-01 19:52:26
Yolunu kaybeden kirpi bakın nerede bulundu

Elazığ’da yolunu kaybederek eve giren kirpi, ev sakinleri tarafından yakalanarak tekrar doğaya bırakıldı.

#1
Foto - Yolunu kaybeden kirpi bakın nerede bulundu

Elazığ’da yolunu kaybeden kirpi bir eve girdi. Kirpinin dolabın altında olduğunu fark eden ev sakini, bulunduğu yerden bez yardımı ile çıkartıp doğal ortamına bıraktı.

#2
Foto - Yolunu kaybeden kirpi bakın nerede bulundu

Kirpi belli bir süre sonra gözden kayboldu.

#3
Foto - Yolunu kaybeden kirpi bakın nerede bulundu

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