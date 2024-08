"Sınavlar olduğunda ilk oğluma haber veriyorlar" Egehan'ın annesi Nebahat Bayram oğlunun sıklıkla bir şeyler geliştirip kendilerine anlattığını ifade ederek "Anne baba olarak arkasındayız. Sürekli desteklemekteyiz. Sınavlar olduğunda ilk oğluma haber veriyorlar. Oğlum da her sınava katılmak istiyor. Özgüveni yüksek. Geleceğini yazılım mühendisi veya yapay zeka mühendisi olarak görüyorum. Biz ona çok fazla destek olamıyoruz. Yaptığı şeyler yeni teknoloji. Oğlum genelde her akşam bize yaptıklarını gelip anlatıyor. Önce bizim fikrimizi alıyor" diye konuştu. Oğlunun yapay ve zeka kodlama konusunda yetenekli ve hevesli olduğunu söyleyen babası Ahmet Bayram da "Ebeveyn olarak biz de bu isteklerini daha öteye götürülmesi için ne yapmamız gerekiyorsa o özveride bulunuyoruz. Bizim yetişme çağlarımızda bu teknolojiler yoktu. Bize her bir başarısını anlattığında hayretler içerisinde kalıyoruz. Egehan'a adapte olmaya çalışıyoruz. İlerde kendisine ulaşmakta zorlanacağım bir yerde düşünüyorum. Çok iyi yerlere geleceğini, teknoloji açısından insanlık yararına büyük faydalar sağlayacağını tahmin ediyorum" sözlerine yer verdi.