  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
NATO’dan kritik ‘Ankara Zirvesi’ mesajı: Artık eyleme dönüşmeli Bu hatayı hepimiz yapıyoruz! Şarjda unutulan telefon binayı yaktı Komşuya ucuza doğalgaz veriyorlardı: Türkiye flaş hamleyi yaptı Listede yok yok! İşte bu ay sonunda serbest kalacak yıldızlar! Türkiye'nin M60T'lerle çıkarma yapması generali korkuttu: Tantana yapmadan acilen hızlanmalıyız iPhone’u olanlar dikkat! Bu mesajı gördüğünüz gibi silin! Telefonun kontrolü elinizden gidiyor Yolcu otobüsüne saldırı! Yolcular büyük panik yaşadı! Türkiye'ye kafa tutmaya kalkan Yunanistan'ın askeri gücü gündem oldu: 227 savaş uçağı, 1362 adet tank Hantavirüs ilk kez orada görülmüştü! O yolcu gemisi ile ilgili flaş karar
Ekonomi
5
Yeniakit Publisher
Komşuya ucuza doğalgaz veriyorlardı: Türkiye flaş hamleyi yaptı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Komşuya ucuza doğalgaz veriyorlardı: Türkiye flaş hamleyi yaptı

Türkiye, Ermenistan'a ayrıcalıklı doğalgaz fiyatından satış yapan Rusya ile masaya oturdu. Gelişmeyi Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar duyurdu.

#1
Foto - Komşuya ucuza doğalgaz veriyorlardı: Türkiye flaş hamleyi yaptı

Türkiye ve Rusya, mevcut anlaşmaların yıl sonunda sona ermesi nedeniyle doğal gaz tedarik anlaşmalarının 2026'nın ötesine uzatılması konusunda görüşmelere başladı.

#2
Foto - Komşuya ucuza doğalgaz veriyorlardı: Türkiye flaş hamleyi yaptı

Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, Azerbaycan'da düzenlenen Bakü Enerji Forumu'nda Bloomberg'e verdiği demeçte, Türk devlet şirketi BOTAŞ'ın ithalat sözleşmelerinin yenilenmesi konusunda Rus gaz devi Gazprom PJSC ile görüşmelerde bulunduğunu söyledi.

#3
Foto - Komşuya ucuza doğalgaz veriyorlardı: Türkiye flaş hamleyi yaptı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, , Ermenistan yönetiminin Rus gazı ve enerji kaynakları için "son derece ayrıcalıklı" fiyatlardan yararlandığına dair açıklamalar yaptığını hatırlatarak, "Bu fiyatlar gerçekten böyle. Söz konusu fiyatlar, farklı birliklerin katılımcıları için mümkün değil. Avrupa Birliği'nde fiyatlar farklı, tamamen farklı, piyasa temelli" demişti.

#4
Foto - Komşuya ucuza doğalgaz veriyorlardı: Türkiye flaş hamleyi yaptı

Rusya'nın enerji kaynakları konusunda güvenilir bir tedarikçi olduğunu vurgulayan Peskov, bunun özellikle Moskova'nın "yakın müttefikleri ve ortakları" için geçerli olduğunu ifadelerini kullanmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kayıp olarak aranıyordu! Genç kadın yaralı olarak bulundu
Yerel

Kayıp olarak aranıyordu! Genç kadın yaralı olarak bulundu

Ankara’da kayıp olarak aranan Hatice Anlı (32), Beypazarı ilçesinde ekipler tarafından yaralı halde bulundu.
Mamdani bir kez daha tarihe geçti! Siyonistlere aldırmadı
Dünya

Mamdani bir kez daha tarihe geçti! Siyonistlere aldırmadı

İsrail’in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, New York’ta düzenlenen yıllık İsrail Günü Geçit Töreni’ne katıldı. New York Belediye B..
Özgür Özel ile fularlı Kemalist gencin bacak savaşı: Gençliğe hitabeyi bakmadan okuyamıyorlar
Siyaset

Özgür Özel ile fularlı Kemalist gencin bacak savaşı: Gençliğe hitabeyi bakmadan okuyamıyorlar

CHP'de ‘mutlak butlan’ kararıyla görevden uzaklaştırılan Özgür Özel ve avanalerinin Ankara'daki Anıtkabir yürüyüşü krizle sonuçlandı. Görev ..
Harvard Tıp’ın mezuniyet törenine damga vuran sözler! Üniversite yönetiminin maskesini indirdi
Dünya

Harvard Tıp’ın mezuniyet törenine damga vuran sözler! Üniversite yönetiminin maskesini indirdi

Harvard Tıp Fakültesi mezuniyet töreninde konuşan Dr. Leen Ezzeddine, üniversite yönetiminin Filistin ve Lübnan'daki insani krize karşı sess..
Tamar Tanrıyar'dan dikkat çeken iddialar: CHP operasyonunun düğmesine ABD'de basıldı
Gündem

Tamar Tanrıyar'dan dikkat çeken iddialar: CHP operasyonunun düğmesine ABD'de basıldı

Gazeteci Tamar Tanrıyar, yayımladığı son video analizinde CHP'de yaşanan son gelişmeleri ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ çıkışını değerlendir..
Şam-Washington hattında tarihi telefon zirvesi! Ahmed Şara ve Trump Suriye'nin geleceğini görüştü
Gündem

Şam-Washington hattında tarihi telefon zirvesi! Ahmed Şara ve Trump Suriye'nin geleceğini görüştü

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile ABD Başkanı Donald Trump, iki ülke arasındaki ikili ilişkileri, bölgedeki siyasi ve güvenlikle ilgili kr..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23