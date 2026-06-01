Komşuya ucuza doğalgaz veriyorlardı: Türkiye flaş hamleyi yaptı
Türkiye, Ermenistan'a ayrıcalıklı doğalgaz fiyatından satış yapan Rusya ile masaya oturdu. Gelişmeyi Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar duyurdu.
Türkiye ve Rusya, mevcut anlaşmaların yıl sonunda sona ermesi nedeniyle doğal gaz tedarik anlaşmalarının 2026'nın ötesine uzatılması konusunda görüşmelere başladı.
Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, Azerbaycan'da düzenlenen Bakü Enerji Forumu'nda Bloomberg'e verdiği demeçte, Türk devlet şirketi BOTAŞ'ın ithalat sözleşmelerinin yenilenmesi konusunda Rus gaz devi Gazprom PJSC ile görüşmelerde bulunduğunu söyledi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, , Ermenistan yönetiminin Rus gazı ve enerji kaynakları için "son derece ayrıcalıklı" fiyatlardan yararlandığına dair açıklamalar yaptığını hatırlatarak, "Bu fiyatlar gerçekten böyle. Söz konusu fiyatlar, farklı birliklerin katılımcıları için mümkün değil. Avrupa Birliği'nde fiyatlar farklı, tamamen farklı, piyasa temelli" demişti.
Rusya'nın enerji kaynakları konusunda güvenilir bir tedarikçi olduğunu vurgulayan Peskov, bunun özellikle Moskova'nın "yakın müttefikleri ve ortakları" için geçerli olduğunu ifadelerini kullanmıştı.
