Rusya kabul etti: S-400'ler gidiyor

Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye'nin de envanterinde yer alan S-400 hava savunma sistemleriyle ilgili Rusya'dan flaş bir karar çıktı. Moskova yeni tedarik için anlaşma sağladı.

Rusya ile Hindistan arasında savunma alanındaki iş birliği yeni bir boyuta taşınıyor. Gelen son bilgilere göre Yeni Delhi yönetimi, Rus yapımı S-400 hava savunma füzeleri için ek tedarik seçeneğini değerlendiriyor. Taraflar arasında görüşmelerin devam ettiği belirtilirken, olası anlaşma savunma çevrelerinde büyük yankı uyandırdı.

Rusya Federal Askeri-Teknik İşbirliği Servisi (FSVTS), Hindistan'ın ek S-400 sistemlerine ilgi gösterdiğini ve Moskova'nın bu talebi karşılamaya hazır olduğunu açıkladı. Açıklama, iki ülke arasında 2018 yılında imzalanan 5,4 milyar dolarlık S-400 anlaşmasının tamamlanma sürecinde geldi.

Rusya bugüne kadar Hindistan'a ilk üç sistemi teslim ederken, kalan iki sistemin sevkiyatında çeşitli gecikmeler yaşanmıştı. Yetkililer, son teslimatların planlandığı şekilde devam ettiğini ve kalan sistemlerin önümüzdeki aylarda Hindistan'a ulaşmasının beklendiğini ifade ediyor.

Öte yandan Hindistan Savunma Bakanlığı'nın mart ayında beş ek S-400 hava savunma füzeleri sistemi ile çeşitli askeri platformların alımını içeren yaklaşık 25 milyar dolarlık bir teklife onay verdiği belirtilmişti. Bu gelişme, Hindistan'ın hava savunma kapasitesini daha da güçlendirmeyi hedeflediği şeklinde yorumlanıyor.

KAYNAK: STAR

Hakk

Hindistana satın yada takas yapılsın. Kimsenin Türkiye ile savaştığı yok. Zaten Türkiye de ABD ve batı askeri güçleri mevcut,İtrailin aksine sadece kınama dışında bir eylem de yapılmıyor
