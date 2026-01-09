  • İSTANBUL
Yolcu minibüsü kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var
IHA

Yolcu minibüsü kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var

Kayseri'de taksiyle yolcu minibüsü çarpıştığı kazada 16 kişi yaralı yaralandı.

#1
Foto - Yolcu minibüsü kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var

Edinilen bilgiye göre Erciyes - Develi yol üzerinde 38 T 0218 plakalı ticari taksi ile 38 TZ 061 plakalı yolcu minibüsü çarpıştı.

#2
Foto - Yolcu minibüsü kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var

Kazanın ardından bölgeye çok sayıda jandarma, sağlık, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Jandarma yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, yaralanan 16 kişi sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

#3
Foto - Yolcu minibüsü kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var

Kazaya karışan araçlar ise, incelemelerin ardından çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı.

#4
Foto - Yolcu minibüsü kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

