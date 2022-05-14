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Yol kenarında 'cenaze taşıma' tartışması! İBB'nin aracı hareket etmedi

2022-05-14 14:34:26
Yol kenarında 'cenaze taşıma' tartışması! İBB'nin aracı hareket etmedi

42 yaşındaki Ahmet Kayatekin arkadaşının Zeytinburnu Sümer Mahallesi'nde bulunan evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Yakınları Kayatekin'in cenazesini memleketi Iğdır'a götürmek için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden araç talep etti. Yakınları cenazeye 21 kişinin gideceğini belirtince İBB midibüs gönderdi. Kayatekin cenazesi Azeri Camii'nde kılan namazın ardından midibüsle yola çıktı. Ancak araçta belirtilen sayıda kişi yoktu. Yakınları yoldan da binecekler olduğunu söyleyince araç hareket etti.

#1
Foto - Fakat kimse binmeyince midibüs sürücüsü durumu amirlerine bildirdi. Midibüs sürücüsü, Fatih 10.Yıl Caddesi'ne geldikleri sırada durdu. Şoför, belirtilen sayıya ulaşılmadığı için daha küçük bir araç geleceğini söyledi. Cenaze yakınları ise duruma tepki gösterdi.

Fakat kimse binmeyince midibüs sürücüsü durumu amirlerine bildirdi. Midibüs sürücüsü, Fatih 10.Yıl Caddesi'ne geldikleri sırada durdu. Şoför, belirtilen sayıya ulaşılmadığı için daha küçük bir araç geleceğini söyledi. Cenaze yakınları ise duruma tepki gösterdi.

#2
Foto -

"ARABA BURADA AMA BİZİ GÖTÜREN YOK" - Ahmet Kayatekin'in yakını Ali Kayatekin, "Zeytinburnu Azeri Camii'nden geldik. Belediyemiz sağ olsun bize cenaze arabası tahsis etti. Otobüs geldi. Cenazemizi yükledik. Yakınlarını bindirdik. Ondan sonra surların buraya geldik. Şoför eksik olduğumuzu ve bizi götüremeyeceğini söyledi. Yaşlı adam vardı. Kalbi tuttu. Mecbur çocuklarıyla indirmek zorunda kaldık.

#3
Foto - Şu an cenaze burada. Araba burada ama bize götüren yok. Bizi camiden çıkarmasaydınız başımızın çaresine bakardık. Hem arabayı gönderiyorlar hem de götürmüyorlar. Cenazeyi Iğdır'a götürecektik. 'Eksiksiniz size götüremem doldurun' diyor biz şimdi nereden birilerini bulalım

Şu an cenaze burada. Araba burada ama bize götüren yok. Bizi camiden çıkarmasaydınız başımızın çaresine bakardık. Hem arabayı gönderiyorlar hem de götürmüyorlar. Cenazeyi Iğdır'a götürecektik. 'Eksiksiniz size götüremem doldurun' diyor biz şimdi nereden birilerini bulalım" dedi.

#4
Foto -

"3-4 SAATTİR BURADAYIZ" - Saatlerdir beklediklerini söyleyen Ali Kayatekin, "Adamın kalbi tuttu indirmek zorunda kaldık onun da başına bir şey gelmesin diye. 15 kişi olmamız gerektiğini söylüyorlar ama biz şu an 13 kişiyiz. İki kişi eksik çocukları burada perişan oldu, yazık günah. Araba gönderiyorsunuz en azından gömün gelin ya da göndermeyin arabayı biz kendi başımızın çaresine bakarız.

#5
Foto - (Hayatını kaybeden Ahmet Kayatekin - üstte) Kimse bize dönüş yapmıyor burada kaldık iki saattir burada bekliyoruz, daha gelen giden yok. Hala da burada bekliyoruz. Soğuk depoya atacağım, sizi de otogara atayım diyor. Ne yapacağımızı şaşırdık. 3-4 saattir bekliyoruz. Öğle namazından sonra hareket ettik. Şu an buradayız

(Hayatını kaybeden Ahmet Kayatekin - üstte) Kimse bize dönüş yapmıyor burada kaldık iki saattir burada bekliyoruz, daha gelen giden yok. Hala da burada bekliyoruz. Soğuk depoya atacağım, sizi de otogara atayım diyor. Ne yapacağımızı şaşırdık. 3-4 saattir bekliyoruz. Öğle namazından sonra hareket ettik. Şu an buradayız" dedi.

#6
Foto - Tartışmalar arasında midibüsün yanına cenaze nakil aracı geldi. Cenaze midibüsten alınarak cenaze nakil aracına konuldu.

Tartışmalar arasında midibüsün yanına cenaze nakil aracı geldi. Cenaze midibüsten alınarak cenaze nakil aracına konuldu.

#7
Foto - Cenaze Iğdır'a yola çıkarken yakınları ise Alibeyköy Cep Otogarı'na götürüldü. Kayatekin'in 7 yakınını kendi imkanlarıyla otobüs bileti alarak Iğdır'a gittiği öğrenildi. Midibüsteki diğer kişilerin ise gitmekten vazgeçtiği kaydedildi.

Cenaze Iğdır'a yola çıkarken yakınları ise Alibeyköy Cep Otogarı'na götürüldü. Kayatekin'in 7 yakınını kendi imkanlarıyla otobüs bileti alarak Iğdır'a gittiği öğrenildi. Midibüsteki diğer kişilerin ise gitmekten vazgeçtiği kaydedildi.

#8
Foto - OTOBÜSÜN GİTMESİ İÇİN 21 KİŞİ GEREKLİ - Belediye yetkilileri ise benzer şekilde çok sayıda talep olduğunu ve otobüs ve midibüslerin şehir dışına çıkması için 21 yolcunun olması gerektiğini belirtti.

OTOBÜSÜN GİTMESİ İÇİN 21 KİŞİ GEREKLİ - Belediye yetkilileri ise benzer şekilde çok sayıda talep olduğunu ve otobüs ve midibüslerin şehir dışına çıkması için 21 yolcunun olması gerektiğini belirtti.

#9
Foto - Yakıt giderleri de gerekçe gösterilirken cenaze yakınlarının ise 13 kişi olması sebebiyle midibüsün başka bir cenazeye gönderildiği belirtildi.

Yakıt giderleri de gerekçe gösterilirken cenaze yakınlarının ise 13 kişi olması sebebiyle midibüsün başka bir cenazeye gönderildiği belirtildi.

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