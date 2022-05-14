Yol kenarında 'cenaze taşıma' tartışması! İBB'nin aracı hareket etmedi

"3-4 SAATTİR BURADAYIZ" - Saatlerdir beklediklerini söyleyen Ali Kayatekin, "Adamın kalbi tuttu indirmek zorunda kaldık onun da başına bir şey gelmesin diye. 15 kişi olmamız gerektiğini söylüyorlar ama biz şu an 13 kişiyiz. İki kişi eksik çocukları burada perişan oldu, yazık günah. Araba gönderiyorsunuz en azından gömün gelin ya da göndermeyin arabayı biz kendi başımızın çaresine bakarız.