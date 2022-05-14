2022-05-14 14:34:26 Yol kenarında 'cenaze taşıma' tartışması! İBB'nin aracı hareket etmedi
42 yaşındaki Ahmet Kayatekin arkadaşının Zeytinburnu Sümer Mahallesi'nde bulunan evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Yakınları Kayatekin'in cenazesini memleketi Iğdır'a götürmek için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden araç talep etti. Yakınları cenazeye 21 kişinin gideceğini belirtince İBB midibüs gönderdi. Kayatekin cenazesi Azeri Camii'nde kılan namazın ardından midibüsle yola çıktı. Ancak araçta belirtilen sayıda kişi yoktu. Yakınları yoldan da binecekler olduğunu söyleyince araç hareket etti.