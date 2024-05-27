2024-05-27 16:47:17 Yok böyle servet! Mansa Musa'nın zenginliği hala aşılamadı
Mansa Musa gerçekten de gelmiş geçmiş en zengin kişi miydi? Tarihi araştırmalar ve antik kaynaklar, Mansa Musa’nın insanlık tarihinin en zengin kişisi olduğuna işaret ediyor. Bugün dünyanın en zenginleri olarak kabul edilen isimlerin ise Musa'nın servetine henüz yaklaşamadıkları görülüyor. Finansgundem.com’un derlediği bilgilere göre, tüm kaynaklar, Mansa Musa'nın şimdiye kadar yaşamış en zengin kişi olduğunu gösteriyor; Musa’nın enflasyona göre düzeltilmiş yaklaşık 400 milyar dolarlık kişisel net serveti, dünya tarihinde zenginliğiyle bilinen herkesi gölgede bırakıyor. Musa’nın zenginliği, bugünkü gibi itibari para değil, esas olarak altın ve varlıklardan oluşuyor.