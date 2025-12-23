Yok böyle itiraf: 'En büyük hatamız Çinli rakipleri küçümsemek oldu' diyerek iflası duyurdular

Angle şöyle devam etti: “Açıkçası ıslak silme işini yanlış yaptık. iRobot’un paspas yapan robotu Scooba, bağımsız bir ürün olarak hiçbir zaman tutmadı. İşler kesinlikle zorlaştı ve rekabet giderek arttı. Sonuçta inovasyona devam edebilmek için başka stratejilere açık hale geldik” Bu stratejilerden biri de Amazon ile bir anlaşma yapmaktı. Amazon, şirketi 1,4 milyar dolara satın almaya çalıştı ancak anlaşma, Federal Ticaret Komisyonu (FTC) ve Avrupa’daki düzenleyici kurumların rekabet soruşturması sonrasında iptal edildi. FTC, 2024 yılında yaptığı açıklamada, “Komisyonun incelemesi, Amazon’un kendi ürünlerini kayırma ve rakipleri dezavantajlı duruma düşürme yeteneği ve motivasyonu ile bunun inovasyon, pazara giriş engelleri ve tüketici gizliliği üzerindeki etkilerine odaklandı. Komisyonun soruşturması, işlemin potansiyel rekabet karşıtı etkilerine ilişkin ciddi endişeler ortaya koydu” dedi. Angle, TechCrunch’a verdiği yakın tarihli bir röportajda bu anlaşmanın “hiç düşünmeden kabul edilecek” bir hamle olması gerektiğini söyledi. Angle sözlerini şöyle sürdürdü: “iRobot ve Amazon, açıkça daha fazla inovasyon ve daha fazla tüketici seçeneği yaratmak amacıyla bir araya geldi. Bu, iRobot’un birkaç yıl öncesine kıyasla açıkçası çok farklı bir yörüngede olduğu bir dönemde gerçekleşti” Angle, FTC ve Avrupa Komisyonu’nun incelemesinin üç ya da dört haftadan uzun sürmemesi gerektiğini de belirtti.