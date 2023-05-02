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Yok böyle çözüm! Yılan korkusu bunu da yaptırdı

2023-05-02 13:25:44
Yok böyle çözüm! Yılan korkusu bunu da yaptırdı

Hatay'da bir vatandaşın yılan korkusuna karşı bulduğu çözüm dikkat çekiyor.

#1
Foto - Yok böyle çözüm! Yılan korkusu bunu da yaptırdı

Hatay’ın Hassa ilçesinde havaların ısınmasıyla yılan ve zehirli haşereden korkan vatandaşın, bir yapının üzerine kurduğu çadır dikkat çekti. Hassa'nın Söğüt Mahallesi'nde kırsal alanda bulunan inşaat halindeki yapının üzerinde bulunan çadırı görenler şaşırıyor. İlginç bir görüntü oluşturan çadırı kuran Turhan İlkbahar’ın yaşanan deprem sonrasında evleri yıkılmış.

#2
Foto - Yok böyle çözüm! Yılan korkusu bunu da yaptırdı

Deprem sonrasında çadırda yaşamaya başlayan Turhan İlkbahar, yaz aylarının gelmesiyle yılan ve zehirli haşerelere karşı çadırını bir yapının üzerine kurdu.

#3
Foto - Yok böyle çözüm! Yılan korkusu bunu da yaptırdı

“Havalar ısınıyor zararlı hayvanlar olur diye çadırı üstüne kurduk” Çadırını zararlı hayvanlar nedeniyle yüksek bir alana kurduğunu ifade eden Turhan İlkbahar, “Bu kısımda iki evim vardı. Çadırı kurduğum yer bağımsızdı. Evlerim yıkıldı ancak, burası sağlam kaldı. Buraya bir şey olmayınca çadırı buraya kurduk. Havalar ısınıyor yılan, çıyan gibi zararlı hayvanlar olur diye burası daha güvenli diye çadırımızı kurduk” dedi.

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