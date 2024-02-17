2024-02-17 15:43:05 Yok artık! Maçı bırakıp kavga ettiler
Zonguldak'ta amatör lig maçında futbolcular kendilerini adeta kaybedip tekme tokat kavgaya tutuştu.
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Zonguldak'ta amatör lig maçında futbolcular kendilerini adeta kaybedip tekme tokat kavgaya tutuştu.
Zonguldak’ta amatör maçta futbolcular maçı bırakıp kavgaya tutuştu. Fener sahasında 1. Amatör Küme maçında Üzülmezspor ile Göbüspor karşılaştı. Müsabaka 1-1 devam ederken 60. dakikada Göbüspor’un faulu sonrası başlayan tartışma büyüdü.
Futbolcular maçı bırakıp büyüyen tartışmada kavgaya tutuştu. Çevik kuvvet ekipleri taraflara müdahalede bulundu. Öte yandan 3 oyuncu ise kırmızı kart gördü. Müsabaka kaldığı yerden devam ederken, iki ekip sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.
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