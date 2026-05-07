Yok artık hocam! Sergen Yalçın bir bir saçmalamaya devam ediyor! Şaka mı bu?
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Konyaspor maçından sonra; 'devre arasında aldığımız oyuncular ciddi katkılar sağlamaya başladı' sözleriyle Sergen Yalçın, Beşiktaş camiası ile kimilerine göre adeta dalga geçti. Çünkü istatistikler Oh’un 'oyun kurucu santrafor' olmadığını, Olaitan'ın 'orkestra şefi' olamayacağını, Agbadou'nun 'konsantre' sorunu olduğunu, Murillo'nun Gökhan Sazdağı ve Taylan Bulut'tan, Asllani'nin ise Demir Ege'den bir artısı olmadığını ortaya koydu.

Beşiktaş'ın tutunduğu son dal da kurudu. Kartal'ın kanatları kırıldı. Konyaspor mağlubiyeti sadece "ellerim bomboş" sezonu değil aynı zamanda "gelecekten de umudum yok" sezonuna dönüştü. Fotospor'a göre; Hiç bir siyah-beyazlı taraftarın gelecek sezonla ilgili bir umudu da kalmadı.

Belki de taraftarların gönlünü en fazla kıranlardan birisi de Sergen Yalçın... Konyaspor maçından sonra yaptığı, "devre arasında aldığımız oyuncular ciddi katkılar sağlamaya başladı" sözleri siyah-beyazlı futbol severleri şaşırttı.

Hyeon-gyu Oh’un bireysel istatistikleri "verimli" görünüyor ancak modern bir santraforun şampiyonluk yolunda bir takımı taşıması için gereken "oyun kurucu santrafor" özellikleri yok. - Beşiktaş gibi topa sahip olma oyunu oynamak isteyen bir takımda hücum sürekliliğini 11.8 isabetli pas ve 28.3 topla buluşma ile baltalıyor.

- 0.72 asist beklentisi kanat oyuncularını ve ofansif orta sahaları besleyemediğinin kanıtı. - Fiziğine rağmen 0 kafa golü kenar ortalarını öldürüyor. Ceza sahası dışından golünün olmaması rakiplerin savunma hattını öne çıkarmasını sağlıyor.

Olaitan, Beşiktaş gibi dominant oynamayı hedefleyen ve hücumda yaratıcılık bekleyen bir takım için "oyun aklı" profiline uygum değil. 29 maçlık istatistik tablosuna baktığımızda hiç de şampiyon takımın "orkestra şefi" olabileceğini göstermiyor. - 5.50 gol beklentisine rağmen sadece 4 gol bulması bitiricilik konusunda ciddi bir verim kaybı.

- 3.39 asist beklentisi ve 8 yaratılan büyük şansa rağmen sadece 1 asist yapabilmesi son pas tercihlerindeki zamanlama hatasının işareti. - Oyun aklı olacak isim için y pas isabet oranı düşük. Maç başına 12.6 top kaybı risk alan bir oyuncu için sorun değil ama V’lık başarılı dripling oranıyla birleştiğinde ciddi problem.

18 milyon Euro'luk Agbadou beklenen "elit" ve "hata payı düşük" profili sorgulatıyor. Modern bir stoperin yeteneklerine sahip ancak konsantrasyon kaybı yaşadığı net. - 11 maçta 2 kez kaleye şut atılmasına sebep olan hata yapması, üst düzey takımlar için büyük bir risk. Bir stoper için maç başına 8.5 top kaybı oldukça yüksek.

- Attığı her iki uzun toptan biri rakibe gidiyor. - 11 maçta 3 sarı kart agresiflikten ziyade "geç kalmış müdahale" sinyali. Maç başına 1.3 faul de pozisyon bilgisiyle topu çalamadığını ve temasa mecbur kaldığının göstergesi. - Agbadou, her iki maçta bir kez bire birde rakibi tarafından geçiliyor. Bu da arkada büyük boşluklar bırakmasına neden oluyor.

Murillo’nun istatistikleri elde Gökhan Sazdağı ve genç Taylan'ın üzerine ne koyduğuna soru işareti gibi. - Maç başına 12.1 top kaybı ve bir şuta neden olan hata yapması, savunma güvenliğini riske atıyor.

- İkili mücadele kazanma oranı I’da kalıyor. Fiziksel direnç açısından takıma sertlik katamıyor. - Ceza sahası dışından denediği 5 şutta isabet bulamaması ve %9 gibi düşük bir pozisyonu gole çevirme oranı Murillo’yu "gereksiz" kılıyor.

- Maç başına 0.8 kilit pas ve & orta isabeti Sazdağı'nın sağladığı enerjisinin bile gerisinde.

Demir Ege gibi öz kaynak düzeninden gelen potansiyelli ismi yiyip Asllani’ye yatırım yapmak Beşiktaş'ın ne kadar işine yaradı.

- İkili mücadele kazanma oranı B, hava topu kazanma oranı sadece %. Fiziksel yetersizliği ile Beşiktaş orta sahasını yumuşak bıraktı. - Maç başına 0.7 top çalma ve 0.8 pas arası ile kesici olmadığın gösterdi.

kibarcik

bak sergen sınden hoca olamıyacagın artık alenen meydanda macalarda adeta saha kenarında elerınde cebınde vaya< kuvusturmuş olarak sankı ırmızı trengecıyorda onu seyredıyorsun yahu son avrupa şampıyonlar macında arsenalın ve atletıcounhocaları edeta 90 dak saha da oynuyorlar senancak acunun tv de hadıseıle havanda su döversin yol yakınken daha fazla reızıl olmadanvaz gec bu iştenm emiiii
