Yok artık daha neler... Fenerbahçe’ye sürpriz transfer önerisi! İtalyanlar duyurdu
Yok artık daha neler... Fenerbahçe’ye sürpriz transfer önerisi! İtalyanlar duyurdu

Ara transfer çalışmalarına son sürat devam eden Fenerbahçe'ye sürpriz bir isim önerildi. O isim elini kolunu sallaya sallaya ülkeye gelecek. Gündem oldu.

Foto - Yok artık daha neler... Fenerbahçe’ye sürpriz transfer önerisi! İtalyanlar duyurdu

Sarı lacivertliler de gündemine gelen o futbolcuyu masaya yatırdı. Transfer kararının ise hafta sonuna kadar verileceği kaydedildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Foto - Yok artık daha neler... Fenerbahçe’ye sürpriz transfer önerisi! İtalyanlar duyurdu

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe için İtalya'dan sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Ülkenin önde gelen gazetelerinden biri olan Corriere dello Sport, Lazio'nun Portekizli sol beki Nuno Tavares'in sarı-lacivertlilere önerildiğini duyurdu.

Foto - Yok artık daha neler... Fenerbahçe’ye sürpriz transfer önerisi! İtalyanlar duyurdu

Fotomaç'ın derlediği haberde; Fenerbahçe'nin 25 yaşındaki oyuncuyu değerlendirmeye aldığı da vurgulandı. Kulübe yakın kaynaklar da bu transfer girişimini doğruladı ve son kararı teknik direktör Domenico Tedesco'nun vereceğini belirtti.

Foto - Yok artık daha neler... Fenerbahçe’ye sürpriz transfer önerisi! İtalyanlar duyurdu

Sezon başında İngiliz devi Arsenal'den Lazio'ya 5 milyon euro bonservis bedeliyle gelen Nuno Tavares, İtalya'da umduğu ortamı bulamadı. Teknik direktör Maurizio Sarri'yle de yıldızı barışmayan Portekizli oyuncu, şu ana kadar Serie A'da ve İtalya Kupası'nda toplamda 10 maça çıkarken, 533 dakika sahada kalabildi.

Foto - Yok artık daha neler... Fenerbahçe’ye sürpriz transfer önerisi! İtalyanlar duyurdu

Nuno Tavares, Dünya Kupası'nda Portekiz Milli Takım formasını giymek istediği için düzenli olarak oynayabileceği bir takıma transfer olmayı hedefliyor. Nelson Semedo'dan da Fenerbahçe hakkında bilgi aldığı belirtildi.

