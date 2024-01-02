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Yine İETT kazası: 9 yaralı

2024-01-02 07:31:44
Yine İETT kazası: 9 yaralı

Şişli’de İETT otobüsü şantiye çıkışında park halinde bekleyen hafriyat kamyonuna çarptı.

#1
Foto - Yine İETT kazası: 9 yaralı

Kazada İETT otobüsünün şoförü ve 8 yolcu yaralandı.

#2
Foto - Yine İETT kazası: 9 yaralı

Kaza, saat 06.30 sıralarında Şişli Kaptanpaşa Mahallesi Darülaceze Caddesi üzerinde meydana geldi.

#3
Foto - Yine İETT kazası: 9 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Ö.Ç. hakimiyetindeki İETT otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle şantiye çıkışında park halinde olan hafriyat kamyonuna çarptı.

#4
Foto - Yine İETT kazası: 9 yaralı

Çarpmanın etkisiyle İETT şoförü ve 8 yolcu yaralandı.

#5
Foto - Yine İETT kazası: 9 yaralı

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve çok sayıda ambulans ekibi sevk edildi.

#6
Foto - Yine İETT kazası: 9 yaralı

Olay yerine gelen ambulans ekipleri yaralı yolculara ilk yardımı olay yerinde yaptı.

#7
Foto - Yine İETT kazası: 9 yaralı

İlk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

#8
Foto - Yine İETT kazası: 9 yaralı

Kaza sonrası İETT otobüsü kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri kazanın nedenine ilişkin çalışma başlattı.

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