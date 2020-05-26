Yılmaz Özdil'e bir şok daha

Teknik analiz Diğer taraftan İmar uzmanları, Yılmaz Özdil'in kaçak villasının durumu ile ilgili Sabah.com.tr'ye teknik değerlendirmelerde bulundu. Yılmaz Özdil, 04.05.2020 tarihli beyanında kendisini şöyle savunmuştu: "Bodrum Belediyesi'nden alçakça iftiralara tokat gibi yanıt, Hakkım da yürütülen iftira kampanyası için gerekli cevabı mahkeme ve Bodrum Belediyesi verecektir,Hükümete yakın medyanın 'kaçak inşaat yaptı' iftiralarına maruz kaldım. Bitez'deki evim Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından incelendi. Yapılan incelemenin sonuçları, hep bir ağızdan karalama kampanyası yürüten satılık kalemlerin fiyaskosunu ortaya çıkardı. İki odalı basit bir yapı için alçakça saldırılara uğradım."