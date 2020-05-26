Yılmaz Özdil'e bir şok daha

Uzmanlar teknik değerlendirme yaptı Özdil'in bu savunmasını da dikkate alan Uzmanlar şu teknik değerlendirmede bulundu: Bitez Belediyesi'nin İmar durumuna göre 120 m2 olarak onayladığı proje ve verdiği yapı ruhsat 12.02.2008 yılında tanzim edilmiş. Ancak 20.12.2006 Tarihin de ruhsat 22,5 mt arttırılarak 142.50 m2'ye yükseltilmiştir. Bir kere tadilat projesinde bir imar hilesi var görünüyor. Ancak İskanın hangi metraj üzerinden verildiğini inceledikten sonra daha sağlıklı bir değerlendirme yapabiliriz. İskan 142,5 m2 veya daha üzeri bir metrajdan verilmiş ise burada zincirleme resmi evrakta sahtecilik suçu ortaya çıkabilir.