Emeklilik, asgari ücret ve ocak zammı! AK Parti kaynaklarından kritik açıklama: Kimine kapı kapandı, kimine zam yolu açıldı
AK Parti kaynaklarından edinilen son bilgilere göre, ekonomi ve sosyal güvenlik gündemindeki kritik başlıklar netleşti. Kademeli emeklilik taleplerine bütçe disiplini ve sürdürülebilirlik gerekçesiyle kapı kapanırken, asgari ücrette istihdamı koruma odaklı denge vizyonu öne çıktı. Öte yandan en düşük emekli maaşına yapılacak ocak ayı zammı ve GSS borç affını da içeren torba teklif için çalışmalar hız kazandı.