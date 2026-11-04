Emeklilik, asgari ücret ve ocak zammı! AK Parti kaynaklarından kritik açıklama: Kimine kapı kapandı, kimine zam yolu açıldı

ASGARİ ÜCRETE EK ZAM BEKLENMİYOR Asgari ücret konusunda ise temel hedefin istihdamı korumak olması gerektiği belirtildi. Makul bir asgari ücret belirlenememesi durumunda yüksek oranlı artışların bazı sektörlerde maliyetleri yükseltebileceği, rekabet koşullarının zarar görmesi halinde işverenlerin işçi çıkarmak zorunda kalabileceği ifade edildi. Bazı ülkelerde büyük sektörlerde sendikaların işverenlere maaş indirimi teklif ederek istihdamın korunmasını sağlamaya yönelik uzun vadeli planlar yaptığı aktarıldı. Türkiye'de de benzer bir yaklaşımın işçi ve işveren temsilcileri tarafından ortaya konulabileceği kaydedildi. Tekstil, iplik, kimya ve çelik sanayisi gibi emek yoğun sektörlerde bölgesel rekabetin oldukça sert olduğuna dikkat çekildi. Bu sektörlerde hem işverenlerin hem de işçi temsilcilerinin rekabet gücünü koruyacak bir yaklaşım geliştirmesi gerektiği belirtildi. Böylece iş barışının sağlanabileceği, işçilerin istihdamının korunabileceği ve işverenlerin dünya genelinde rekabet edebilecek sürdürülebilir bir çalışma ortamına sahip olabileceği vurgulandı.