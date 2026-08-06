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Teröristler 60'dan fazla Müslüman'ı alıkoydu! 2 gündür iyice azıttılar

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Seyfullah Maden Giriş Tarihi:

Teröristler 60'dan fazla Müslüman'ı alıkoydu! 2 gündür iyice azıttılar

Terör rejimi İsrail kahpece saldırılarına devam ediyor. Son olarak İsrailli teröristlerin, Kalendiya Mülteci Kampı'nda dünden bu yana 60 Filistinliyi gözaltına aldığı öğrenildi.

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#1
Foto - Teröristler 60'dan fazla Müslüman'ı alıkoydu! 2 gündür iyice azıttılar

İsrail ordusu, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyindeki Kalendiya Mülteci Kampı'nda dün başlattığı ve bugün de devam eden baskınlarda aralarında kadın ve çocukların olduğu 60'tan fazla Filistinliyi gözaltına aldı, saha sorgusuna tabi tuttu.

#2
Foto - Teröristler 60'dan fazla Müslüman'ı alıkoydu! 2 gündür iyice azıttılar

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Kalendiya Mülteci Kampı'nda Filistinlilere yönelik saldırılarına ilişkin bilgi verildi.

#3
Foto - Teröristler 60'dan fazla Müslüman'ı alıkoydu! 2 gündür iyice azıttılar

Açıklamaya göre İsrail askerleri, dünden bu yana aralarında kadın ve çocukların olduğu 60'tan fazla Filistinliyi gözaltına aldı, saha sorgusuna tabi tuttu.

#4
Foto - Teröristler 60'dan fazla Müslüman'ı alıkoydu! 2 gündür iyice azıttılar

İsrail ordusu, bazı bölge sakinlerini evlerini terk etmeye zorladı, bazı evleri "sorgulama merkezlerine" dönüştürdü; bazı ev ve mülkleri ise tahrip ederek yıktı.

#5
Foto - Teröristler 60'dan fazla Müslüman'ı alıkoydu! 2 gündür iyice azıttılar

Filistinlilerin gözaltı ve sahada sorgulama süreçlerinde ağır şekilde darbedildiği, kelepçe ve bağlarla işkence ve kötü muameleye maruz bırakıldığı, ayrıca tehdit edildiği kaydedildi.

#6
Foto - Teröristler 60'dan fazla Müslüman'ı alıkoydu! 2 gündür iyice azıttılar

İsrail'in kampta yürüttüğü baskın devam ederken, gözaltı ve saha sorgusuna alınanların sayısında artış yaşanmasından endişe ediliyor.

#7
Foto - Teröristler 60'dan fazla Müslüman'ı alıkoydu! 2 gündür iyice azıttılar

Esirler Cemiyeti, Gazze Şeridi'ne ağır saldırıların başladığı Ekim 2023'ten bu yana Filistin mülteci kamplarının benzeri görülmemiş şekilde hedef alındığına dikkati çekti.

#8
Foto - Teröristler 60'dan fazla Müslüman'ı alıkoydu! 2 gündür iyice azıttılar

Ekim 2023'ten bu yana Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'da gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 25 bin 600'ü geçtiği aktarıldı.

#9
Foto - Teröristler 60'dan fazla Müslüman'ı alıkoydu! 2 gündür iyice azıttılar

Öte yandan İsrail ordusu, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyindeki Kalendiya Askeri Kontrol Noktası yakınlarında bazı dükkanları yıktı.

#10
Foto - Teröristler 60'dan fazla Müslüman'ı alıkoydu! 2 gündür iyice azıttılar

Kudüs Valiliğinden yapılan açıklamalarda, İsrail ordusunun Kalendiya Kontrol Noktası çevresindeki bazı iş yerlerini yıkmaya başladığı; yıkım sırasında ana yolu araç trafiğine kapattığı belirtildi.

#11
Foto - Teröristler 60'dan fazla Müslüman'ı alıkoydu! 2 gündür iyice azıttılar

Bölgede askeri önlemlerini sıkılaştıran İsrail askerleri, Kalendiya Mülteci Kampı'na yönelik baskınını da ikinci gününde sürdürüyor.

#12
Foto - Teröristler 60'dan fazla Müslüman'ı alıkoydu! 2 gündür iyice azıttılar

Valilik ayrıca İsrail askerlerinin baskın düzenlediği Kefr Akab beldesinin sokaklarında bugün de sabah saatlerinde megafonlarla yaptığı duyuruyla "sokağa çıkma yasağı" ilan etti.

#13
Foto - Teröristler 60'dan fazla Müslüman'ı alıkoydu! 2 gündür iyice azıttılar

Yoğun askeri konuşlanma ve sıkılaştırılan önlemler kapsamında Enstitü Caddesi dahil Kudüs'e çıkan bütün kavşak ve yolların kapatıldığı aktarıldı.

#14
Foto - Teröristler 60'dan fazla Müslüman'ı alıkoydu! 2 gündür iyice azıttılar

İsrail ordusu dün sabah saatlerinde Kalendiya Mülteci Kampı ile Kefr Akab beldesine askeri araçlar ve buldozerlerle geniş çaplı baskın düzenlemişti.

#15
Foto - Teröristler 60'dan fazla Müslüman'ı alıkoydu! 2 gündür iyice azıttılar

Baskında onlarca ev basılmış, bazı evler askeri karargaha çevrilirken, kampın camilerinde sabah ezanı okunması ve namazın kılınması engellenmiş, çok sayıda kişi gözaltına alınmış, bölge sakinleri darbedilmişti.

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Yorumlar

turk

Bu Muslumanalrin Arasinda Musluman oldugum anerede ise utanacagim ulan istraili bir titretecek musluman lider cikmadi yahu artik hanki sicak yumusak bolgede ise oldugunuz yerden cikin artik gun birlik gunu artik itraillileri sadece itraildeki deil butun dunyadaki itleri titretme gunu hadi artik
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